Trump non esclude firma accordo commerciale tra USA e Cina

Cambiamenti climatici - Gallaudet (NOAA) : “Non aggiorno Trump da 2 anni” : Timothy Gallaudet, a capo della National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia governativa statunitense che monitora anche i Cambiamenti climatici, ha reso noto di non avere mai discusso della questione col presidente Trump, almeno negli ultimi due anni. “Io non ho aggiornato il presidente“, ha dichiarato durante una conferenza stampa a margine di un convegno, come riportato dall’agenzia Ap e da Bloomberg. Trump ha ...

Canada : Huawei - Trump non politicizzi : 4.27 Il ministro degli Esteri canadese Freeland ha chiesto agli Usa di non politicizzare i casi di estradizione. Ieri Trump aveva ipotizzato un suo intervento nella vicenda di 'lady Huawei arre-tata a Vancouver per presunte violazioni delle sanzioni americane all'Iran. "I nostri partner non dovrebbero usare l'estradizione per fini diversi dal perseguimento della Giustizia",ha detto Freeland,ricordando che dopo l'arresto in Cina dell'ex ...

Trump - impeachment non mi preoccupa : ANSA, - NEW YORK, 12 DIC - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista alla Reuters, non si dice preoccupato per un suo impeachment: "È difficile" procedere con "l'impeachment di ...

Gilet gialli - Parigi chiede a Trump di non immischiarsi nella politica interna : "Non ci occupiamo della politica interna americana e vogliamo che sia reciproco". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in merito ai tweet di sabato del presidente ...

'Trump non interferisca con la protesta dei gilet' : Roma, 9 dic., askanews, - La Francia ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di non interferire con la politica interna francese, dopo che il presidente Usa ha postato alcuni tweets di sostegno sulla protesta dei Gilet gialli e attaccato l'accordo di Parigi sul clima. 'Io dico al presidente Donald ...

Gilet - Parigi : Trump non s'immischi : 15.08 Parigi chiede a Trump di restare fuori dalle vicende francesi. Il ministro degli Esteri Le Drian ha invitato il presidente americano, che su twitter ha commentato le manifestazioni dei Gilet Gialli, a non immischiarsi nella politica interna francese. "Noi non ci immischiamo nei dibattiti americani, lui ci lasci vivere la nostra vita di nazione", ha detto. Sulla protesta dei Gilet,Le Drian chiede invece a Macron di dar vita a un "nuovo ...

Trump : 'Non c'è nulla da impeachment - nessuna pistola fumante' : "Questa e' una illusione di collusione, non c'e' alcuna pistola fumante qui. Ad oggi, dopo tutto quello che e' successo, dopo aver speso milioni, non abbiamo alcuna collusione russa. Non c'e' nulla da ...

Abu Mazen : “Gli Stati Uniti di Trump non bastano più per raggiungere la pace” : «Gli Stati Uniti di Trump non possono essere gli unici mediatori in Medio Oriente». Il presidente palestinese Mahmoud Abbas è appena atterrato a Roma quando spiega a «La Stampa» l’intenzione di recapitare ai leader italiani e a Papa Francesco un messaggio assai esplicito: «L’America non basta più per raggiungere la pace». Abbas afferma di credere n...