Trentino | boscaiolo morto sul lavoro | denunciato il titolare “Lavorava in nero | è stato

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Lavorava inin un cantiere boschivo per l’installazione di una teleferica, quando ècolpito da un cavo in acciaio ed èsul corpo. Ildell’impresa ha deciso di scaricare il suo corpo ad alcune centinaia di metri di distanza, vicino a un dirupo. Il corpo del 28enne moldavo èritrovato tra i boschi di Sagron Mis, in, il 19 novembre scorso. Dopo quasi un mese di indagini da parte dei carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza e di Imer, con queste accuse ildi un’impresa boschiva èper omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sule frode processuale.Secondo le prove raccolte dai militari, l’operaio 28enne lavorava in. La mattina del 19 novembre un cavo in acciaio la ho colpito violentemente, sbalzandolo a qualche decina di metri. L’uomo è ...