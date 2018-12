ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Travaglio: “Moscovici addirittura dice che Francia può arrivare al 3,5 di deficit-Pil per via dei gilet gialli. È deme… - StefanoTartaria : RT @fattoquotidiano: Travaglio: “Moscovici addirittura dice che Francia può arrivare al 3,5 di deficit-Pil per via dei gilet gialli. È deme… - GiampaoloBaldi : RT @fattoquotidiano: Travaglio: “Moscovici addirittura dice che Francia può arrivare al 3,5 di deficit-Pil per via dei gilet gialli. È deme… - Aladino_Rm : @fattoquotidiano Travaglio è risaputamente il leccaculo dei 5Stelle, ma su Moscovici ha ragione -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) “Abbiamo un debito pubblico molto più alto rispetto alla, ma è anche vero che l’andamento italiano sia del debito, sia delè meno preoccupante in confronto a quello francese. Non dimentichiamo che laè appena uscita da 9 anni consecutivi di procedura di infrazione pereccessivo e in due di quegli anni il ministro dell’Economia si chiamava Moscovici“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, si esprime sull’accordo tra governo italiano e Ue circa il rapporto/Pil nel 2019. E spiega: “Quest’anno allaè stato concesso, prima dell’apertura di Moscovici, il 2,8, ma si era detto che forse quel valore di/Pil poteva essere anche soggetto a procedura di infrazione e si sarebbe giudicato a primavera se comminarla o meno. Dall’altra parte, in Italia siamo partiti dall’1,6 e siamo ...