Tranquilla | pacata e… fuoriclasse! Anna Danesi a SportFair | “mi son sacrificata tanto | ma

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Dopo la medaglia d’argento ai Mondiali 2018, la centrale bresciana è ritornata ad indossare la maglia dell’Imoco Volley Conegliano. Niente discoteche e programmi tv per lei, ma solo studio universitario e tanti libri thriller in attesa di tornare in uno dei luoghi a lei più cari: la sua casa al lago A vederla in campo, circondata da colleghe esuberanti, attira l’attenzione per il suo modo di fare pacato e misurato, per il suo non risparmiarsi durante le azioni di gioco senza mai esagerare nel festeggiare un punto, per lo sguardo serio e concentrato, che si accende quando un suo muro o un suo attacco vanno a segno. Conoscendola si rimane piacevolmente sorpresi quando ci si rende conto cheè effettivamente uno di quei casi in cui l’apparenza non inginfatti, oltre ad avere partecipato alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e, quest’anno, ai Mondiali in Giappone, a 22 ...