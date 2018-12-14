Traffico Roma del 14-12-2018 ore 17 | 30

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER Traffico E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA ALLA PRENESTINA E DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALL CASSIA ALLA SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUDALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNACODE ATRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA AL BIVIO PER ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALL CASSIA ALLA SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUDALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNACODE ATRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA AL BIVIO PER ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA A TRATTI DALLO SVINCOLO DELLA COLOMBO FINO ALL’APPIA , SULLA TANGENZIALE EST CI SONO SEMPRE INCOLONNAMENTI DALL’ ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA A TRATTI DALLO SVINCOLO DELLA COLOMBO FINO ALL’APPIA , SULLA TANGENZIALE EST CI SONO SEMPRE INCOLONNAMENTI DALL’ ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALL’APPIA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST CI SONO SEMPRE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALL’APPIA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST CI SONO SEMPRE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA RomaNINA ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA MAGLIANA ALLA PONTINA E SU QUEST’ULTIMA CODE DA TOR DE CENCI A ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA RomaNINA ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA MAGLIANA ALLA PONTINA E SU QUEST’ULTIMA CODE DA TOR DE CENCI A ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, ANCHE SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; PROSEGUENDO CI SONO CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA E DALLL’ARDEATINA ALLA Roma FIUMICINO IN ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 17 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 17:30 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO ANCORA MOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E PERUN ALTRO INCIDENTE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA. INCIDENTE IN CENTRO CON CODE SU VIA DI SAG GREGORIO IN DIREZIONE COLOSSEO. ALL’ALURELIO PER DUE INCIDENTI SI RALLENTA SU VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ VIA DEI FAGGELLA E SU VIA MARCANTONIO BRAGADIN ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO SIVORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE E SU VIA APPIA ANTICA AL BIVIO CON VICOLO DELLE SETTE CHIESE PER Traffico SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ...
romadailynews
matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - Corriere : Lo hanno chiamato Salvatore. L’agnellino è stato salvato dalla polizia locale lo scorso pomeriggio sulla via Collat… - LucaBellelli : RT @mfrittella: Sono intrappolato nel traffico di #Roma da due ore. Vigili zero. Un caos mostruoso. Chissà se dormirò in macchina. -
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