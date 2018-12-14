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Traffico Roma del 14-12-2018 ore 14 | 30

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 14 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDI  14 DICEMBRE 2018 ORE 13.20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 14-12-2018 ore 14:30 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDI  14 DICEMBRE 2018 ORE 13.20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO,  IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA A TRATTI DALLO SVINCOLO DELLA COLOMBO FINO ALL’APPIA , SULLA TANGENZIALE EST  CI SONO SEMPRE INCOLONNAMENTI DALL’ USCITA DELLA VIA SALARIA FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI  XXIII, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAMPEGGIO, AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA   A CAUSA DI UN VEICOLO RIBALTATO., UN’ALTRO INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI PRESSI DI ...
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