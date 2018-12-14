Traffico Roma del 14-12-2018 ore 12 | 30

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALL’APPIA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST CI SONO SEMPRE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA RomaNINA ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA MAGLIANA ALLA PONTINA E SU QUEST’ULTIMA CODE DA TOR DE CENCI A ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA RomaNINA ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA MAGLIANA ALLA PONTINA E SU QUEST’ULTIMA CODE DA TOR DE CENCI A ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, ANCHE SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; PROSEGUENDO CI SONO CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA E DALLL’ARDEATINA ALLA Roma FIUMICINO IN ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA APPIA O ANCHE PER UN INCIDENTE, ALTRE CODE ATRATTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA VIA ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A ...
Lazio-Eintracht - Roma bloccata nel Traffico : code da Prati al Flaminio : Roma bloccata per la partita della Lazio contro l'Eintracht. Interi quartieri dalle prime ore del pomeriggio sono paralizzati. code e ingorghi dal Centro a Prati , dalla Trionfale alla...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA E DALL’ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA ALLA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA; ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 12 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 12:30 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALL’APPIA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST CI SONO SEMPRE INCOLONNAMNTI DALL’ USCITA DI VIA BATTERIA NOMENTANA FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII . CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO RomaNO , SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE FORO ITALICO. PER QUANTO RIGUARDA ...
romadailynews
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