Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10 | 30

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA RomaNINA ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA MAGLIANA ALLA PONTINA E SU QUEST’ULTIMA CODE DA TOR DE CENCI A ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA RomaNINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, ANCHE SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; PROSEGUENDO CI SONO CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA E DALLL’ARDEATINA ALLA Roma FIUMICINO IN ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA APPIA O ANCHE PER UN INCIDENTE, ALTRE CODE ATRATTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA VIA ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A ...
Lazio-Eintracht - Roma bloccata nel Traffico : code da Prati al Flaminio : Roma bloccata per la partita della Lazio contro l'Eintracht. Interi quartieri dalle prime ore del pomeriggio sono paralizzati. code e ingorghi dal Centro a Prati , dalla Trionfale alla...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA E DALL’ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA ALLA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA; ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA A LA RUSTICA AL QUARTIERE AURELIO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE .LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALIOTTA ALLA TIBURTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA ALLA GARBATELLA PER UN INCIDENTE SI ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10:30 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA RomaNINA ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA MAGLIANA ALLA PONTINA E SU QUEST’ULTIMA CODE DA TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO.. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST CI SONO INCOLONNAMNTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALL’USCITA DI VIA DELLE VALLI , VERSO SAN GIOVANNI , DISAGI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA. CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DALLO SVINCOLO DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA SALARIA CREA RALLENTAMENTI IN CORRISPONDENZA DI ...
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matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - fabelef : La notizia di oggi è il traffico allucinante nella città di Roma ieri, causa partita di calcio e Natale. Alcuni son… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 10:30', su #spreaker… -
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