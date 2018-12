Torre Annunziata - Lotta alla violenza sulle donne | domani corteo cittadino

Torre Annunziata - Torna il grande teatro in città - 17 spettacoli in scena al Politeama : In tutto ci saranno 17 spettacoli , di cui sette di Compagnie professioniste, più una rappresentazione fuori cartellone, e nove spettacoli di Compagnie amatoriali. Tra gennaio e febbraio 2019, inoltre,...

Torre Annunziata. Lite per una ragazza : 16enne ferito alla testa : Lite per una ragazza: minorenne colpito alla testa, finisce in ospedale. L'episodio è avvenuto in serata in piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata. I protagonisti della vicenda sono tre studenti di ...