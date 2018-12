Torino | problemi per Iago Falquè | potrebbe saltare la Juventus

sportfair

: @vale79c17 La conferma di Spalletti perchè secondo me sta facendo un buon lavoro. La colpa non è sua se a Torino Ga… - AlessioRossi78 : @vale79c17 La conferma di Spalletti perchè secondo me sta facendo un buon lavoro. La colpa non è sua se a Torino Ga… - rosarioartesi : RT @Satiraptus: #Torino: #falsocieco leggeva il giornale e tagliava la legna. I parenti chiedono un'altra pensione per problemi mentali: è… - Max_883 : Io neanche escludo i problemi che vi affliggono da questa estate... So diventati come quelli del Torino,pensano ai… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)il derby contro la, un problema muscolare fa scattare l’allarme in casa granatafisici perin vista del derby di domani sera contro la. Secondo le ultime indiscrezioni pervenute da casa granata, l’attaccante spagnolo sarebbe alle prese con un affaticamento muscolare chetenerlo lontano dal campo per qualche giorno, facendogli dunqueil derby della Mole. Gli ultimi test di oggi diranno a Mazzarri sesarà costretto allo stop, in tal caso sarebbe pronto a subentrare Zaza, ex di turno contro i bianconeri.L'articoloperlaSPORTFAIR.