Torino-Juventus | rafforzato il dispositivo di ordine pubblico

Torino-Juventus - tutto quello che c'è da sapere sul Derby della Mole : Dov'è possibile guardare Torino - Juventus? La sfida tra Torino e Juventus potrà essere seguita in diretta live su skysport.it e sull'app Sky Sport con tutti gli aggiornamenti. Quali sono i ...

Torino-Juventus - il Derby della Mole : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà sabato 15 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato, e così alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo Derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. I bianconeri proveranno nuovamente ad allungare sul Napoli. La stracittadina del capoluogo piemontese potrebbe anche essere decisiva per le sorti del campionato, con la Vecchia Signora che fino a ...

Pronostici Serie A 16ª giornata : Torino-Juventus match clou - bianconeri favoriti : La Serie A riparte con il prossimo turno, la sedicesima giornata, che come al solito mette in palio dei punti importanti per la classifica. Pronostici mai banali in un torneo dove davvero può succedere di tutto. Si riparte con la Juventus saldamente al comando della graduatoria e con il solo Napoli che sembra poter impensierire gli uomini di Allegri. Dietro c'è bagarre in zona Champions League, con l'Inter che deve cercare di tenersi dietro ...

Torino-Juventus - rafforzate le misure di ordine pubblico per il derby : TORINO - Sarà rafforzato il dispositivo di ordine pubblico per il derby della Mole Torino-Juventus , in programma sabato alle 20.30 allo stadio Olimpico Grande Torino . Su disposizione del questore ...

Torino-Juventus Chiellini : “Il Toro una squadra che mi sta simpatica” : TORINO JUVENTUS Chiellini – “Il Torino è cresciuto tanto, ha fisicità e sono bravi nelle ripartenze: con Mazzarri hanno fatto un upgrade importante, possono mirare all’Europa e quindi possono metterci in difficoltà. E’ una squadra che mi sta simpatica, a parte quei 180 minuti in cui siamo rivali”. Parla così dei cugini granata ai microfoni di Dazn il […] L'articolo Torino-Juventus Chiellini: “Il Toro una ...

Verso il derby Torino-Juventus diretta streaming : da Maspero a De Silvestri - il rigore di Salas : Maspero-Salas in Torino-Juventus Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND Sabato sera la capolista Juve in casa del Toro. Da ieri a oggi ...

Juventus - Giorgio Chiellini prima del derby : 'Il Torino mi è simpatico - ma...' : 'Il Torino è cresciuto tanto, ha fisicità e sono bravi nelle ripartenze: con Mazzarri hanno fatto un upgrade importante, possono mirare all'Europa e quindi possono metterci in difficoltà. È una ...

Juventus - Chiellini : “Torino cresciuto tanto - può puntare all’Europa” : Dopo la sconfitta indolore contro lo Young Boys, nella giornata conclusiva della fase a gironi di Champions League, è ora di tornare con la testa al campionato per la Juventus. Nel prossimo turno di Serie A, la Vecchia Signora attesi dal derby col Torino, squadra in crescita che capitan Chiellini dipinge così: “Il Torino è cresciuto tanto, ha fisicità e sono bravi nelle ripartenze: con Mazzarri hanno fatto un upgrade importante, ...

E' Guida l'arbitro di Torino-Juventus : Sarà l'arbitro Guida di Torre Annuziata a dirigere sabato sera Torino-Juventus, il big match del 16mo turno di andata del campionato di calcio di serie A. Cagliari-Napoli in programma domenica alle 18 ...

Serie A - Torino-Juventus affidata a Guida. Inter-Udinese : dirige Abisso : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A. Si comincia sabato alle 18 Inter - Udinese , Abisso, e alle 20.30 il derby Torino-Juventus, Guida,. Domenica alle 12.

Serie A - Torino-Juventus : arbitra Guida. Per Atalanta-Lazio c'è Orsato : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A . Si comincia sabato alle 18 Inter - Udinese , Abisso, e alle 20.30 il derby Torino-Juventus, Guida,. Domenica alle 12.

Juventus - Chiellini : 'Il Torino mi è simpatico - tranne che nel derby' : Torino - 'Il Torino è cresciuto tanto, ha fisicità e sono bravi nelle ripartenze: con Mazzarri hanno fatto un upgrade importante, possono mirare all'Europa e quindi metterci in difficoltà'. Archiviata ...

Torino-Juventus - tensione già alle stelle : l’episodio a poche ore dalla partita : La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro lo Young Boys, l’obiettivo della squadra di Massimiliano allegri è quella di conquistare i tre punti e chiudere il girone in testa alla classifica. Ma il pensiero è anche rivolto al derby contro il Torino, partita che non ha bisogno di presentazioni e molto sentita tra i tifosi, nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha portato la tensione alle stelle. Sono stati ...