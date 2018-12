Torino - Juventus | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Torino-Juventus - le probabili formazioni : Allegri rilancia Perin - Mazzari al completo : TORINO JUVENTUS probabili formazioni – “Attraversarono Piazza Vittorio, sterminata nelle ombre della sera. Già parlavano di football. Emilio, naturalmente, era per la Juventus, la squadra dei gentlemen, dei pionieri dell’industria, dei gesuiti, dei benpensanti, di chi aveva fatto il liceo: dei borghesi ricchi. Giraudo, altrettanto naturalmente era per il Toro, la squadra degli operai, degli […] L'articolo Torino-Juventus, ...

Si respira aria di derby a Torino dove domani si sfideranno Torino e Juventus in una gara che spesso ha regalato sorprese al di là del periodo che stavano vivendo le due squadre. I bianconeri vogliono confermare ulteriormente il primato in classifica, che al momento non sembra essere in grado di essere messo in discussione, […]

Torino-Juventus - le chiavi tattiche del derby : Il Torino di Mazzarri si presenta al derby della Mole forte di un incoraggiante piazzamento al sesto posto, conseguenza di un discreto filotto di risultati che li ha visti sconfitti solamente in tre ...

Torino-Juventus, si avvicina sempre di più l'inizio della 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che regala il derby della Mole. La Juventus è reduce dal ko in Champions League contro lo Young Boys mentre i granata dall'ottimo pareggio sul campo del Milan. Arrivano brutte notizie per i granata, infortunio di Iago Falque, Mazzarri deciderà domani se impiegare o meno l'attaccante.

Torino-Juventus - la conferenza stampa di Mazzarri in diretta LIVE : LIVE 17:40 14 dic Sulle emozioni che prova per questo match Davanti a certe partite noi allenatori bisogna cercare di dare più consigli giusti ai nostri giocatori. E' necessario scendere proprio nel ...

Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha provato a mettere in guardia l'ambiente bianconero in vista della partita di domani contro il Torino. Sarà una partita complicata, resa ancora più difficile dalle assenze cui dovrà far fronte la Juventus: "A Cancelo questa mattina si è bloccato il ginocchio: menisco mediale interno, stasera o domani verrà operato. Anche Cuadrado ha un problema al ginocchio.

Juventus, Allegri: 'Cancelo si opera, Cuadrado forse, col Torino giocheranno Chiellini e Perin'. Le parole in conferenza del tecnico

Torino-Juventus - Allegri : "Il derby è lo scoglio più difficile da superare" : A chi non rinuncia tra Chiellini e Ronaldo Chiellini è un giocatore che è migliorato tantissimo e in questo momento è il miglior difensore al mondo. Ronaldo è il migliore tra gli attaccanti. Sul ...

CONFERENZA STAMPA Allegri- Tempo di vigilia in casa bianconera in vista della super sfida di domani sera contro il Torino. Il derby è sempre una partita separata dal resto del campionato. Un match dove si annullano valori qualitativi e tecnici e dove le classifiche restano fini a se stesse. Lo sa bene Massimiliano Allegri

Torino-Juventus - Allegri : la conferenza stampa in diretta LIVE : LIVE 15:17 14 dic I precedenti nel derby della Mole sono tutti a favore della Juventus: il conteggio generale è di 69 successi bianconeri, 42 pareggi e 35 vittorie per il Torino. Anche in casa dei ...

Torino-Juventus - il suggerimento a Mazzarri del doppio ex Bruno : Una delle partite più importanti della sedicesima giornata è il Derby della Mole tra Torino e Juventus, una gara molto sentita dalle due tifoserie. Sul match di domani sera, e in particolare su come dovranno comportarsi i granata per fermare Ronaldo, si è espresso il doppio ex della sfida Pasquale Bruno: “Vorrei sapere da lui cosa penserebbe di un difensore che gli si appiccica addosso per tutta la partita. Altro che i due o tre ...

Glik, ex capitano del Torino, intervistato ai microfoni di "ToroNews.net", ha colto l'occasione per presentare la super sfida del derby della Mole, pungendo in maniera netta e decisa i bianconeri. Tante vittorie per la Juventus, ma focus sull'attaccamento e al sentimento totale per la maglia granata, aspetto decisamente superiore sulla sponda Torino

Torino-Juventus - in arrivo la vittoria numero 15 dei bianconeri. Roma-Genoa - ultima chiamata per Di Francesco : l’esonero è a 3 - 50 su Sisal Matchpoint : Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, ...

Torino-Juventus - Pasquale Bruno : 'Come marcherei Cristiano Ronaldo nel derby? Intimidazioni e gomiti alti' : Parli del derby della Mole tra Torino e Juventus e parli di Pasquale Bruno . Il difensore centrale originario di Lecce, noto per il suo modo di marcare vecchio stampo, ha vestito la maglia bianconera ...