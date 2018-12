Topi e cibi scaduti | irregolare 1 mensa su 3 Il ministro Grillo | film dell' orrore nelle

Topi e cibi scaduti : film horror in 7 mense scolastiche : Chiuse dai Nas 7 mense scolastiche . Il Comando per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha avviato fin dall’inizio dell’attuale anno scolastico un monitoraggio di controllo, tuttora in corso, sui servizi di ristorazione nelle scuole di ogni ordine e livello. L’obiettivo è accertare le condizioni d’igiene e strutturali dei locali, la rispondenza dei menù ai capitolati d’appalto, la corretta gestione e preparazione degli ...

