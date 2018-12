Tito Boeri ai titoli di coda | la Lega lo cancella | ' Basta padri-padroni' | l' annuncio

Pensioni - Tito Boeri e la lettera vergognosa : 'Ecco a chi taglio gli assegni' : Quando le istituzioni fanno terrorismo il sistema civile di un Paese può considerarsi fallito. Non bastavano le batoste di Equitalia sostenute da leggi infami che hanno dato per anni diritto di vita e ...

Tito Boeri e riforma pensioni - i conti non tornano : Il presidente dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Tito Boeri, torna a farsi sentire dopo l'attacco ricevuto da parte del vice premier Matteo Salvini relativamente alla quota 100, la somma tra età anagrafica e anni di contribuzione che, in caso di approvazione del decreto, permetterà ad una vasta platea di lavoratori di andare in pensione con qualche anno di anticipo, tenendo però conto di una eventuale penalizzazione che colpirà ...

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...

Tito Boeri : 'Primo governo che pensa ai poveri. Dimissioni? Solo se me lo chiede il premier' : 'Finalmente abbiamo un governo che prende a cuore il problema dei poveri ma per raggiungerli ed evitare le frodi c'è bisogno di coinvolgere i Comuni, che hanno la maggiore esperienza e prossimità'. ...

Tito Boeri : "Su Quota 100 i conti non tornano. L'Inps rischia l'assalto" : "I conti non tornano". Lo dice con chiarezza Tito Boeri, presidente delL'Inps che al Corriere della Sera spiega i rischi della riforma delle pensioni che il Governo ha intenzione di portare a termine. Le simulazioni fatte, sottolinea, mettono in evidenza un inevitabile aumento della spesa. Boeri lancia poi un allarme: il governo ha fatto promesse molto impegnative sulla previdenza e L'Inps rischia l'assalto. I suoi dipendenti subiscono troppo ...

Tito Boeri : anche in questa Manovra ci sono segnali di maschilismo : Intervenendo al convegno "Le donne nell'Istituto, ieri, oggi e domani" Tito Boeri ha affermato che anche in questa Manovra "c'è un segnale di maschilismo". Secondo il presidente dell'Inps, succede "...

Pensioni e manovra - Tito Boeri : 'Vedo un segnale di maschilismo' : Ci trova 'un segnale di maschilismo' Tito Boeri nella manovra del governo Lega-M5s. 'Nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età nell'accesso alle Pensioni per uomini e donne, e va a ...

Tito Boeri : "In questa manovra segnali di maschilismo" : C'è "un segnale di maschilismo anche in questa legge di bilancio, nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne, e va a non rifinanziare il congedo di paternità che era uno strumento molto importante per promuovere un'uguaglianza di opportunità". Così Tito Boeri, presidente dell'Inps, intervenendo a Bologna al convegno 'Le donne nell'Istituto, ieri, ...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Modifiche per Quota 100 proposte da Tito Boeri (ultime notizie) : Tito Boeri ha parlato della RIFORMA delle PENSIONI 2019, in particolare di Quota 100, proponendo delle Modifiche per renderla compatibile con le risorse stanziate(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:33:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tito Boeri sulla Legge Fornero : Con QUOTA 100 il Governo punta a una RIFORMA delle PENSIONI che superi la Legge Fornero. E di quest’ultima ha parlato anche Tito Boeri in un Seminario universitario(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Quota 100 : penalizzazione fino al 21 per cento per Tito Boeri : Il balletto penalizzazione / senza penalizzazione intorno a Quota 100 prosegue. Nella giornata di ieri, il presidente dell'Inps Tito Boeri ha dichiarato che andare in pensione 5 anni prima rispetto ai 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia può portare a una perdita fino a 500 euro al mese su un assegno lordo di 30 mila euro all'anno. Secondo i calcoli dell'economista italiano, un pensionato perdera' quindi il 21 per cento dell'importo ...

Tito Boeri - rimborsi spese pagati dallo Stato : 191 euro al giorno : Il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale Inps Tito Boeri avrebbe speso la cifra di circa 23mila euro, solo nei primi sei mesi del 2018, in viaggi, alloggi e vitto. Tutte spese rimborsate dalle casse dello Stato, come prescritto dalla legge. Lo stipendio di Boeri, di circa 104mila euro lordi all’anno, naturalmente viene calcolato a parte. Niente di illegittimo, o peggio, di illegale dunque. Ma, vista l’aspra polemica sulla ...

Tito Boeri “Quota 100? Debito sale di 100 miliardi”/ Pensioni Inps - Cgil con Salvini : “si superi la Fornero” : Inps, Tito Boeri contesta la Manovra: "con Quota 100 il Debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "Pensioni non sono privilegio”. Salvini replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:32:00 GMT)