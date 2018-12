Tina Cipollari e Vincenzo si sposano? Kikò Nalli | ' Le parole della mia ex moglie mi

U&D - Tina Cipollari forse si risposa e l'ex marito Chicco sbotta : 'Sono sconcertato' : Per Tina Cipollari è giunto il momento di cambiare pagina della sua vita. Dopo la fine del suo matrimonio con l'hairstylist Chicco Nalli, l'opinionista di Uomini e Donne ha annunciato il suo fidanzamento con Vincenzo, il ristoratore fiorentino che ha fatto breccia nel suo cuore e l'ha letteralmente stregata, al punto che la Cipollari in una recente intervista, ha confessato di essere pronta a convolare a nozze per la seconda volta. Parole che, ...

Tina Cipollari choc a Uomini e Donne : “Sono single” : Tina Cipollari scherza a Uomini e Donne e svela chi è il suo preferito Tina Cipollari è single? La bionda opinionista continua a scherzare a Uomini e Donne. Pochi minuti fa ha fatto una serie di apprezzamenti per Andrea Dal Corso, il corteggiatore di Teresa Langella. “Lo sposo perfetto. Se Teresa non ti sceglie io sono single. Ma dove sei stato tutti questi anni!”. Un elogio in piena regola per l’ex protagonista di ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari sta male dopo lo scontro con Gemma : Gemma di Uomini e Donne criticata ancora da Tina. La Cipollari choc: “Sto male” L’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne è stata dedicata interamente alla sfilata di moda in cui le dame si sono date battaglia per vincere la sfida della più elegante. Nella prima parte della sfida Gemma Galgani è stata apprezzata dal parterre maschile. Motivo per cui è passata alla seconda manche. Un risultato che non è ...

Tina Cipollari contro Gemma Galgani/ Uomini e Donne - l'opinionista la becca mentre si spoglia : 'Sto male!' : Tina Cipollari e Gemma Galgani nel nuovo siparietto trash dai camerini: oggi nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne.

Uomini e donne - Gemma Galgani mezza nuda in studio : Tina Cipollari la insulta - disgrazia in tv : Gemma Galgani non si fa troppi problemi a indossare vestiti considerati da molti 'eccessivi' per una signora della sua età. Infatti, nel suo spazio a Uomini e donne , da un po' di tempo a questa parte,...

Uomini e donne - Tina Cipollari contro Angela : 'Cerca un uomo bancomat' : L'ex vamp di Uomini e donne Tina Cipollari ha trovato un nuovo bersaglio in Angela Di Iorio del trono Over. Ecco cosa ha dichiarato a Uomini e donne Magazine : 'Per me Angela è un'arrampicatrice ...

Tina Cipollari e Gianni senza freni contro Angela del Trono Over : Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni attaccano Angela del Trono Over: le accuse degli opinionisti e non solo Tina Cipollari e Gianni Sperti continuano a non avere peli sulla lingua. I due storici opinionisti del Trono Over e Classico di Uomini e Donne non le hanno mai mandate a dire. Sull’ultimo numero del magazine […] L'articolo Tina Cipollari e Gianni senza freni contro Angela del Trono Over proviene da Gossip e Tv.

Uomini E Donne : scontro acceso tra Tina Cipollari e la corteggiatrice Giulia Cavaglia. Leggi cosa è accaduto : Trono Classico, acceso scontro tra Giulia Cavaglia e Tina Cipollari: l’opinionista non riesce a trattenersi Uno scontro molto acceso a Uomini e Donne tra Giulia Cavaglia e Tina Cipollari. L’opinionista non riesce più ad... L'articolo Uomini E Donne: scontro acceso tra Tina Cipollari e la corteggiatrice Giulia Cavaglia. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne : Tina Cipollari insulta Giulia Cavaglià : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne insultata da Tina Cipollari: “Cre***a” E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata Tina Cipollari, la quale si è scagliata contro la corteggiatrice Giulia Cavaglià. Il motivo? Claudia, vedendo baciarsi in esterna Lorenzo e Giulia, è andata su tutte le furie, arrivando ad abbandonare lo studio. E Lorenzo ...