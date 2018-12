Theresa May umiliata dagli alti rappresentanti dell' Unione europea

Regno Unito : ricercata ladra sosia di Theresa May - : La polizia britannica sta cercando una donna che ha rubato del denaro da un bancomat. Un residente della contea di Hertfordshire si è lamentato di aver dimenticato per errore i soldi prelevati presso ...

Theresa May ha ottenuto una proroga - ma non una soluzione : I veri antagonisti di Theresa May non sono mai stati i negoziatori dell'Unione Europea a Bruxelles. No, i veri nemici della May sono sempre stati a Londra. Non fra le file dell'opposizione Laborista, ma dal lato del Parlamento del Primo Ministro, letteralmente seduti accanto e dietro di lei, pronti a minare la sua autorità e la sua versione di Brexit. Il partito conservatore è in lotta con se stesso sul tema dell'Unione Europea da ...

UK : Theresa May supera il voto di sfiducia e rimane leader dei Tory : Ieri, mercoledì 12 dicembre, il primo ministro britannico Theresa May ha vissuto delle ore piuttosto intense: una corrente interna del Partito Conservatore del primo ministro britannico aveva infatti proposto il voto di sfiducia contro di lei. Il motivo che ha spinto 48 deputati del suo stesso partito a presentare la richiesta del voto di sfiducia è la manifesta insoddisfazione nella gestione dalla Brexit. Il voto finale dopo la “ribellione ...

Brexit - Theresa May si salva : non passa la mozione di sfiducia contro la sua leadership. 117 contrari su 317 : La premier britannica Theresa May per ora si è salvata dalla ribellione interna: ha superato la mozione di sfiducia contro la sua leadership promossa dai Tory ribelli. La fiducia le è stata confermata da 200 deputati su 317: uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla vittoria di Leave nel referendum sulla Brexit del 2016. I dissidenti, guidati dall’ala più oltranzista dei ...

Theresa May sconfigge i Tory cannibali : Theresa May è sopravvissuta alla mozione di sfiducia del suo Partito conservatore, cedendo un po' del suo futuro – non si candiderà alle prossime elezioni – ma salvando questo governo. I cospiratori stamattina avevano le 48 lettere necessarie per testare il premier, il voto è stato organizzato nel g

Il voto di fiducia a Theresa May e l'attacco a Strasburgo : Nero su bianco, dice il prof. avv. a proposito del testo che ormai, mentre siamo a cena, ha già portato al vaglio degli altri paesi europei e, in modo più stringente, degli altri paesi che usano l'euro e della Commissione europea. Anche nella stretta finale, anche nell'immagine un po' sciatta del "n

Brexit - mozione di sfiducia contro Theresa May. In serata si va al voto. La premier : «Mi opporrò con tutte le forze» : Quarantotto deputati conservatori chiedono all’inquilino di Downing Street di farsi da parte. Se dovessero vincere, il Regno Unito non uscirà dall’Unione europea

Voto di sfiducia per Theresa May - ecco come funziona - Sky TG24 - : Nella serata del 12 dicembre i colleghi di partito della premier britannica si esprimeranno con scrutinio segreto per decidere il futuro dei Tories, e del Regno Unito,

