Terremoto nel Mar Jonio | al largo della costa greca DATI e MAPPE

La Sicilia trema : 3 scosse di Terremoto nel palermitano : Palermo – trema la terra in provincia di Palermo. Dalla tarda serata di ieri alle prime ore di questa mattina sono tre le scosse di terremoto registrate dai sismografi dell’Ingv, tutte con epicentro sulle Madonie. La prima alle 21.50 di ieri sera, di magnitudo 3, con epicentro a due chilometri da Gangi e a sette da Petralia Soprana e Geraci Siculo. La seconda scossa alle 5.14 di oggi, con magnitudo 3.5, la terza alle 5.43, con ...

Tre scosse di Terremoto a Gangi : la terra trema nelle Madonie - paura e gente in strada : La seconda, registrata alle 5:14 di questa mattina, è stata la più forte: magnitudo 3.5, a una profondità di otto chilometri

Terremoto Abruzzo 2009 : premio di laurea in ricordo degli studenti morti nel sisma : L’aula “Maggio” del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo, in via Archirafi 26, ospiterà il prossimo 14 dicembre a partire dalle ore 9, il convegno sul rischio sismico incentrato sulla presentazione del premio di laurea “AVUS 6 Aprile 2009”. L’AVUS è l’Associazione Vittime Universitarie sisma, costituita dai genitori di 13 ragazzi, studenti fuori sede, che nel Terremoto che ha colpito L’Aquila il 6 aprile ...