Tav | Appendino | analisi sarà negativa

Tav - tutti sul 'treno' del referendum. Appendino prende tempo : 'Prima analisi' : ... Danilo Toninelli , l'opzione del referendum locale potrebbe essere un escamotage per il Movimento per aprire il confronto con il mondo delle imprese, dopo il sorpasso a destra da parte del ministro ...

Tav - Di Maio e Toninelli : “Referendum? Dovrebbero chiederlo i cittadini”. Appendino : “Prima analisi costi-benefici” : Dopo l’apertura di Matteo Salvini a un ipotetico referendum sul Tav, avvenuta ieri al margine dell’incontro con i presidenti territoriali di Confindustria Lombardia, a parlare ora è il fronte 5 stelle del governo. “Sicuramente i tecnici, la parte scientifica, dovranno dirci se quest’opera sta in piedi o no. Poi non è il governo che indice il referendum, per legge non lo possiamo fare, se invece i cittadini lo chiedono, ...

No Tav - in piazza a Torino contro l'Alta Velocità. Appendino : "Da sempre contraria all'opera" : Nella giornata di ieri, sabato 8 dicembre, il popolo No Tav è sceso in piazza a Torino per ribadire la totale contrarietà alla nuova ferrovia con un appello al M5s, come partito di governo, di "esser ...

Ultimatum No Tav - imbarazzo M5S e Appendino in trincea : 'Io sempre contraria' : TORINO - Sfilano gli apicoltori, gli studenti, gli allevatori di mucche, alcuni gilet gialli, gli abitanti della Val di Susa con i bambini in passeggino, una quarantina di sindaci compreso il vice di ...

Corteo No Tav a Torino - Appendino : "Da sempre contraria"/ Video - Chiamparino : "Manifestazione un po' scontata" - IlSussidiario.net : Corteo No Tav a Torino, Appendino: "Da sempre contraria". Video, Chiamparino: "Manifestazione un po' scontata". Ultime notizie

A Torino sfilano 50mila No Tav. Grillo a Roma viene contestato. Appendino : 'è opera del passato' : 'Il M5s mantenga le promesse e blocchi l'opera - dicono i manifestanti - non accetteremo nessun tunnel'. Il presidente della regione Piemonte Chiamparino parla delle piazze di Roma e Torino: messaggi ...

Torino - nuovo corteo No Tav. Appendino : sì al dibattito : Il sindaco apre ai manifestanti del No che domani torneranno in piazza per contestare l'opera. La città è pronta, fa sapere il questore -

Tav - Appendino : 'Con lo stop non andranno persi posti di lavoro' : "Nell'analisi costi/benefici sulla Torino-Lione si sta esaminando anche il tema dell'occupazione. Ma non è vero che, se la Tav non si farà, i posti di lavoro andranno persi, se ne creeranno per ...

Tav - imprese da Conte. Appendino : 'Fare in fretta costi-benefici' : La partita ora è nelle mani delle imprese. Il mondo economico e produttivo è il vero grimaldello dei Sì Tav per convincere il governo a non bloccare i lavori della Torino-Lione. Il 5 dicembre i ...

No Tav - la resa di Appendino : il vice in piazza con il tricolore : L’8 dicembre la Città di Torino sfilerà in veste ufficiale dentro la grande manifestazione convocata dal movimento No Tav. Esattamente come volevano i consiglieri comunali e come aveva annunciato - con un blitz che aveva non poco irritato la sindaca Appendino - il consigliere comunale Damiano Carretto, punto di riferimento dell’ala legata a movimen...

La Tav pone l'Appendino ad un bivio : addio alla maggioranza o parte di città : La manifestazione No Tav prevista per l'8 dicembre ha scatenato grande tensione tra Appendino e i suoi consiglieri che la vorrebbero in prima linea in veste ufficiale. Ecco gli scenari che si pongono ...

Manifestazione No Tav a Torino - Chiara Appendino : "Niente simboli del Comune" - Sky TG24 - : La sindaca di Torino: "La maggioranza del consiglio comunale esprime una posizione politica che condivido ed è anche contenuta nelle linee programmatiche di questa amministrazione"

E Appendino smentisce i suoi sul corteo No Tav : Torino 'Al corteo No Tav dell'8 dicembre la Città di Torino sarà sicuramente rappresentata in veste ufficiale. Come in tutte le manifestazioni'. Sono queste le parole scritte su Facebook da Damiano ...

"I simboli della città di Torino al corteo No Tav". Ma Appendino stoppa il consigliere Cinque Stelle : Una nuova polemica sulla Tav agita il mondo politico torinese. Stavolta ad accenderla è stato Damiano Carretto, consigliere comunale M5S, il quale ha scritto che al corteo contro l'Alta velocità dell'...