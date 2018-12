Taekwondo | al via domani i Campionati Italiani Poomsae e Freestyle 2018

oasport

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Si aprono, sabato 15 dicembre, iPoomase edi. Presso il Palasport Le Caselle-Mario D’Agata di Arezzo gli atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia gareggeranno fino a domenica 16 dicembre per contendersi il titolo nazionale nelle due discipline in programma: da un lato la tradizionale dimostrazione tecnica delle Forme (in coreano), dall’altro lato la spettacolarità della gara. La novità principale rispetto all’edizione del 2017, svoltasi presso il PalaWojtyla di Martina Franca (TA), riguarda proprio quest’ultima, aperta per la prima volta anche ai Cadetti B.A differenza del Kyorugi, dove gli atleti sono suddivisi in base al peso, nelle Forme l’unico criterio è l’età. I contendenti saranno quindi distribuiti nelle seguenti categorie: Cadetti B (10-11 anni), Cadetti A (12-14 ...