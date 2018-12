Stuprata a 13 anni | chiesti 80 anni di carcere per il branco di Mèlito Porto Salvo

Stuprata - impalata e uccisa a 16 anni. Sentenza choc dei giudici : «Lucia era consenziente» : Il caso di Lucia Perez ha sconvolto il mondo e il parere dei giudici promette di fare molto i più. La giovane argentina è morta lo scorso 8 ottobre 2016 a soli 16 anni dopo essere stata drogata, Stuprata e seviziata tramite impalamento . ...

Stuprata e uccisa a 14 anni nel parco - le analisi shock : sulle mutandine sperma del patrigno : Durante il processo a carico dell'unico imputato, un ragazzo di 16 anni accusato di averla violentata, brutalmente uccisa e poi di avee abusato del cadavere , è emerso che sugli indumenti della vittima vi erano anche tracce di liquido seminale del nuovo marito della madre.Continua a leggere

San Giovanni Rotondo. Paziente Stuprata all’ospedale di Padre Pio : arrestato un infermiere : L'episodio nella Casa Sollievo della Sofferenza. L'uomo, di circa 50 anni, si trova ai domiciliari, in atto le pratiche di licenziamento. Massimo riserbo sulla vicenda, con gli inquirenti impegnati a capire se altre pazienti siano state vittime di violenza.Continua a leggere

Gran Bretagna - Stuprata e messa incinta a 15 anni : padre ora potrà fare visita al figlio : Una notizia tanto grave quanto quasi surreale si è verificata in Gran Bretagna e riguarda, ancora una volta, il sempre più frequente fenomeno della violenza e degli abusi sui minori. In questo caso, però, è proprio il caso di dirlo, oltre al danno la beffa, perché la ragazzina quattordicenne, Sammy Woodhouse, vittima di stupro, era rimasta incinta e a quindici anni aveva messo al mondo il suo bimbo, trovando anche il coraggio di uscire allo ...

Stuprata a 14 anni - denuncia : “Lo stupratore ora può vedere il figlio nato dalla violenza” : Il grido d'appello di una giovane mamma britannica contro la legge locale che permette anche i violentatori di poter vedere i figli nati da uno stupro. La donna, Stuprata a 14 anni ha scoperto che il suo violentatore è stato convocato dalle autorità locali per chiedergli se voleva occuparsi del piccolo che non ha mai visto.Continua a leggere

Gb : Stuprata a 14 anni - "lui non deve vedere mio figlio" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Stuprata e uccisa a 14 anni da un 16enne : “Viktorija vittima di abusi anche da morta” : Viktorija Sokolova, una quattordicenne di origini lituane, è stata trovata morta lo scorso aprile in un parco pubblico di Wolverhampton, in Gran Bretagna. A processo per l'omicidio è finito un ragazzo di sedici anni, che però respinge ogni accusa. Avrebbe abusato della giovane vittima anche da morta.Continua a leggere

India - la avvicina offrendo del cioccolato : bimba di 3 anni viene poi Stuprata e uccisa : L'ennesima tragica notizia, in cui a perdere la vita è una bambina per mano di uomini violenti, giunge direttamente dall'India, precisamente dalla capitale New Delhi, dove una piccola di appena tre anni è stata dapprima torturata, poi violentata sessualmente e infine uccisa, dopo essere stata adescata mentre giocava all'interno di un parco pubblico con della cioccolata. La bimba è stata rintracciata priva di vita, secondo quanto riferisce il ...

Hannah - Stuprata e uccisa da una gang a 21 anni : i suoi carnefici ridono in tribunale : "Non riesco a sentire cosa hanno fatto a mia figlia", ha dichiarato in Aula il padre di Hannah Cornelius, a 21enne aggredita, sequestrato e brutalmente stuprata dal branco perché si era fermata con la sua auto per dare un passaggio ad un suo amico di scuola.Continua a leggere

Stuprata dal padre a 15 anni - si opera e diventa uomo : “Non volevo più la vagina - ho sbagliato” : Lee Harries - nato Debbie Karemer – ora ha 60 anni e sostiene che quell'operazione è stata il più grande errore della sua vita. "L'ho fatto solo per avere la sensazione di non avere una vagina e non poter essere violentata, ma mi sento ancora una donna" ha detto ai media inglesi.Continua a leggere

Orrore in India. Stuprata a 4 anni in ospedale da cinque uomini : Stuprata a 4 anni da 5 uomini mentre era nel reparto di terapia intensiva in un ospedale nell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India.Non è un racconto dell'Orrore, ma quanto realmente accaduto ad una bambina che era stata ricoverata per il morso di un serpente. Alla nonna ha raccontato che a farle del male è stato un inserviente dell'ospedale insieme ad altri 4 uomini mentre era sola nella stanza. La polizia ha preso in custodia un ...

India - bambina di 4 anni Stuprata da 5 uomini in ospedale - : La piccola era ricoverata nel reparto di terapia intensiva in una clinica nell'Uttar Pradesh, nel Nord del Paese. La polizia ha fermato uno degli aggressori e sta cercando gli altri

Bambina indiana di quattro anni Stuprata in ospedale da 5 uomini : Evento choc in India accaduto nel reparto di terapia intensiva di un ospedale nell' Uttar Pradesh , regione a nord dell'India. Una Bambina di quattro anni è stata stuprata 5 uomini. Non è un racconto ...

Uccide a coltellate l’uomo che l’ha Stuprata e minacciato sua figlia : condannata a 10 anni : Roxanne Eka Peters, 35 anni, nel dicembre 2015 Capalba, in Australia, accoltellò al cuore e al pene il 51enne Grant Cassar. A far scattare la donna non sarebbe stato tanto lo stupro, ma la minaccia di far male alla figlia se non avesse fatto sesso con lei.Continua a leggere