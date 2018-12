Strasburgo | morto Antonio Megalizzi | il giornalista italiano era in coma

Antonio Megalizzi è morto. Il reporter italiano ferito nell’attentato di Strasburgo : Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell’attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Lo apprende l’agenzia Ansa da fonti francesi. L'articolo Antonio Megalizzi è morto. Il reporter italiano ferito nell’attentato di Strasburgo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Strasburgo - morto uno dei feriti nell’attentato : sale a 4 il numero delle vittime : Secondo l'ufficio del procuratore di Parigi, uno dei feriti gravi dell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo è morto, facendo salire il numero dei decessi a 4. Mistero sull'identità della vittima, e ci sarebbe anche una quinta persona in stato di morte cerebrale. Apprensione per Antonio Megalizzi.Continua a leggere

Strage a Strasburgo - Giovanni La Via «C'è un morto davanti a me». La drammatica testimonianza del parlamentare europeo : «C'è un morto davanti a me». È il drammatico racconto fatto all'Adnkronos dall'parlamentare europeo Giovanni La Via, bloccato in un ristorante di Strasburgo,...

"C'è un morto davanti a me". Il racconto dell'eurodeputato La Via a Strasburgo : "C'è un morto davanti a me". E' il drammatico racconto fatto all'Adnkronos dall'parlamentare europeo Giovanni La Via, bloccato in un ristorante di Strasburgo, dopo la sparatoria avvenuta questa sera. "Mi trovo a Pont Saint Martin - spiega l'eurodeputato - bloccato in un ristorante dalla polizia. Hanno portato qui una vittima, è un uomo. Gli avevano sparato, hanno tentato invano di rianimarla, ma è morto"."Ho visto un uomo ...

Strasburgo - spari a mercatino di Natale : un morto e 10 feriti. DIRETTA | : Un testimone a Sky TG24: "Ho sentito gli spari e sono scappato" . Il sindaco del Comune ha invitato la popolazione a non uscire di casa, e comunicato che c'è un uomo in fuga. Il presidente dell'...