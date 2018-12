Strasburgo | è morto il reporter italiano Antonio Megalizzi Il killer è stato ucciso

Chi era Antonio Megalizzi - il giornalista italiano morto nell’attentato di Strasburgo : Chi era Antonio Megalizzi, il trentino di 28 anni morto tre giorni dopo l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre. Giornalismo, radio ed Europa le sue grandi passioni: il giovane si trovava nella cittadina francese per seguire la plenaria del Parlamento Europeo nell’ambito del progetto Europhonica, una rete europea di radio universitarie.Continua a leggere

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 4 le vittime della strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. Una quinta persona sarebbe ricoverata in stato di morte cerebrale. E' morto dunque il giornalista...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 4 le vittime della strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. Una quinta persona sarebbe ricoverata in stato di morte cerebrale. E' morto dunque il giornalista...

Strage di Strasburgo : morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi : Dopo ore di agonia arriva una notizia che molti non avrebbero voluto leggere: è morto il giornalista Antonio Megalizzi, originario di Trieste, vittima dell'attentato a Strasburgo. Si trovava lì per lavoro e per seguire l'assemblea plenaria dell'europarlamento. Attentato al mercatino di Natale: i fatti L'undici dicembre, all'interno del mercatino di Natale allestito ogni anno a Strasburgo, si è consumata una Strage che ha causato quattro morti e ...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 5 le vittime della strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a cinque. E' morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi. Era stato colpito alla testa dall'attentatore ed era...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 5 le vittime della strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a cinque. E' morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi. Era stato colpito alla testa dall'attentatore ed era...

E' morto Antonio Megalizzi - il giovane reporter colpito nell'attacco a Strasburgo : Antonio Megalizzi è morto. Il giovane giornalista ferito nell'attacco terroristico di Strasburgo. Il reporter, 29 anni di Trento, era stato colpito alla testa.Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Rimasto per tre giorni in coma, è la quarta vittima della furia del 29enne Cherif Chekatt, ucciso giovedì sera in un blitz delle forze speciali francesi dopo una lunga e ...

Strasburgo - morto il giovane reporter Antonio Megalizzi : Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell'attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Loapprende l’agenzia Ansa da fonti...

Strasburgo - morto il giovane reporter Antonio Megalizzi : Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell'attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Lo apprende l'agenzia Ansa da fonti francesi. Megalizzi,...

È morto Antonio Megalizzi il giornalista italiano ferito nell’attentato di Strasburgo : È morto Antonio Megalizzi il giovane giornalista trentino colpito alla testa da un proiettile nell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo. Dopo giorni in cui le sue condizioni sono apparse sempre critiche la Farnesina ha confermato il decesso il 14 dicembre. Il 29enne Megalizzi aveva un proiettile alla base del cranio, una posizione in cui non era possibile operare. «È una notizia che ci rattrista molto. Un pensiero di grande ...

Strasburgo : Antonio Megalizzi è morto : ANSA, - PARIGI, 14 DIC - Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell'attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Lo apprende l'ANSA da fonti ...

Morto Antonio Megalizzi - il giornalista italiano ferito nell'attentato di Strasburgo : È Morto Antonio Megalizzi, il giornalista italiano rimasto gravemente ferito nell'attentato di Strasburgo di martedì sera. Il giovane, 28 anni, era in coma e le sue condizioni erano...

Attacco di Strasburgo - è morto Antonio Megalizzi : PARIGI - Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell'Attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Lo apprende l'ANSA da fonti francesi. Anche ...

Antonio Megalizzi - il giornalista italiano ferito a Strasburgo è morto : È morto Antonio Megalizzi, il giornalista 29enne ferito martedì sera nell’attentato di Strasburgo. La notizia della morte del giornalista di Europhonica, ricoverato da martedì sera nell’ospedale Hautepierre di Strasburgo, è stata confermata anche da fonti della Farnesina. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. 28 anni, residente a Trento dove ha studiato all’università, era stato ferito alla testa alle 20 di martedì ...