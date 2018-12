Stampa 3D | arriva il gel che rimpicciolisce gli oggetti per implosione

Super Smash Bros. Ultimate : arrivano i voti della Stampa internazionale : Ben prima della sua uscita, che cade precisamente oggi 7 dicembre 2018, Super Smash Bros. Ultimate sapeva già di capolavoro annunciato. arrivano però oggi i voti della stampa internazionale (e anche il nostro, avete letto la nostra recensione?) e fa piacere scoprire che le pesantissime aspettative su questa nuova esclusiva per Nintendo Switch siano state mantenute.Super Smash Bros. Ultimate gode infatti di una valutazione di 93 sul noto sito ...

Darksiders 3 : arrivano i voti della Stampa specializzata : Manca ormai pochissimo all'arrivo di Darksiders 3, il nuovo capitolo della serie sbarcherà domani, 27 novembre, su PC e console.Sulle pagine di Eurogamer.it, è già comparsa la puntuale recensione e anche altre testate internazionali hanno già assegnato il loro voto al gioco di THQ e Gunfire.Al momento, la media voto su Metacritic è di 63 e, qui sotto, potete vedere i vari voti:Read more…

Hitman 2 : arrivano i voti della Stampa internazionale : L'uscita del nuovo Hitman 2 è questione di pochissimi giorni, ma in rete sono già comparse alcune recensioni per l'ultima avventura dell'Agente 47.Se siete curiosi di sapere come è stato accolto Hitman 2 dalla stampa internazionale, siete nel posto giusto.Su Metacritic, sono spuntati alcuni voti per il titolo e, mentre il Metascore è fermo a 81 nel momento in cui scriviamo, qui sotto vi riportiamo alcuni dei voti assegnati dalla stampa ...

OnePlus 6T è già arrivato da Dbrand con tanto di immagini Stampa : Il sito di Dbrand per OnePlus 6T ha già una pagina dedicata online e completamente in funzione per chi ha intenzione di provare una delle tante combinazioni possibili per personalizzare l'ultimo nascituro della casa cinese. Fra esempi e foto è possibile dare un'occhiata più che approfondita al nuovo OnePlus 6T nelle due varianti di nero. L'articolo OnePlus 6T è già arrivato da Dbrand con tanto di immagini stampa proviene da TuttoAndroid.