Smartphone ASUS | dimissioni del CEO e cambio strategia dal 2019

Nel dimenticatoio la serie Asus ZenFone e ben altri e costosi Smartphone in arrivo per i clienti? : Tutte le serie Assu ZenFone del produttore taiwanese potrebbero essere fra qualche anno un lontano ricordo? L'azienda sarebbe in procinto di cambiare strategia in riferimento al lancio di nuovi device mobili e andare in direzione opposta a quanto fatto finora. La fonte GizmoChina delinea uno scenario del tutto nuovo per il brand, preso dalla morsa di una concorrenza Android sempre più spietata. Prima di tutto va riferito ai nostri lettori un ...

Con qualche ora di anticipo il Cyber Monday di ASUS è già arrivato. In sconto sullo store ufficiale ASUS ZenFone 5Z, ZenFone 5 e ZenFone Max Pro M1 oltre a vari notebook con promozioni che arrivano fino al 30% rispetto al prezzo di listino.

ASUS sconta ZenFone 5Z e altri Smartphone in occasione del Black Friday : ASUS ha lanciato gli sconti per il Black Friday sul proprio shop ufficiale.

ASUS è al lavoro su nuovi Smartphone della gamma Zenfone Max con tre fotocamere posteriori : ASUS è al lavoro sui nuovi smartphone della gamma Zenfone Max, che potrebbero introdurre per la prima volta una tripla fotocamera posteriore.

Asus ROG Phone è il super Smartphone da gioco - vi raccontiamo la nostra esperienza : Se le notizie sull’arrivo di nuovi smartPhone per giocare vi hanno entusiasmato, e state pensando di comprarne uno, leggete la nostra prova dell’Asus ROG Phone. È importante per farvi un’idea delle prestazioni di questi prodotti di nuova generazione, e per capire esattamente che cosa aspettarvi. Non stiamo parlando di ordinari smartPhone di fascia alta, ma di smartPhone progettati e prodotti espressamente per gli appassionati ...

ASUS ROG Phone : il dispositivo che "lancia la sfida agli Smartphone tradizionali e alle console portatili" è finalmente disponibile : ASUS ROG Phone, il device che con il suo arrivo ha lanciato apertamente una sfida a smartPhone tradizionali e console portatili, è stato incoronato il dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon più veloce del pianeta, superando lo standard industriale di Antutu nella più famosa classifica di benchmarking globale. Nella giornata di oggi celebriamo la sua disponibilità attraverso il comunicato ufficiale di ASUS.All'interno del mercato dei ...

Asus Zenfone 6 : ecco i primi leaks del nuovo Smartphone : Tra gli smartphone di questo 2018, nono sono mancati i top di gamma di casa Asus, lo Zenfone 5 e Zenfone 5z. smartphone che però, seguendo la tendenza cominciata da iPhone X, hanno portato avanti leggi di più...

AnTuTu (settembre 2018) : Asus RoG è lo Smartphone Android più potente : Anche per il mese di settembre il noto benchmark AnTuTu ha stilato la classifica degli smartphone Android più potenti, al primo posto Asus RoG Phone, lo smartphone dedicato al gaming (con tanto di relativi accessori) come indica l’acronimo che distingue ogni dispositivo della serie Republic of Gamers (RoG). I più potenti Android secondo AnTuTu: il podio Come ogni mese, sul sito del più noto dei banchmark ha pubblicato la classifica ...

ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9 sono due nuovi Smartphone low cost per l'India (per ora) : ASUS e Lenovo pronte a lanciare due nuovi smartphone low cost a partire dall'India: ecco ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9, scopriamo caratteristiche tecniche, immagini e prezzi.

Nuovo Smartphone ASUS in arrivo il 17 ottobre : Asus aveva già svelato la sua line-up per questo 2018 in occasione del MWC a Barcellona, quando aveva presentato alla stampa Zenfone 5 lite, Zenfone 5 e Zenfone 5Z. Rispetto alle precedenti generazioni i passi leggi di più...