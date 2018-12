Sky e Vodafone consolidano la collaborazione con 5G XF Experience

Vodafone e Sky utilizzeranno la rete 5G per un collegamento in diretta : Vodafone e Sky hanno stretto una collaborazione per il primo servizio giornalistico in diretta realizzato con la rete 5G in Europa: appuntamento domani, 7 dicembre 2018, alle ore 17:00 su Sky TG24. L'articolo Vodafone e Sky utilizzeranno la rete 5G per un collegamento in diretta proviene da TuttoAndroid.

Vodafone e Sky TG24 per il primo servizio giornalistico live 5G in Europa : Domani, in occasione della Prima della Scala di Milano, Sky TG24 produrrà il primo servizio giornalistico live in Europa in 5G. Protagonisti di questo primato sono Vodafone e Sky Italia che, grazie alla rete 5G realizzata da Vodafone per Milano, hanno messo a punto un sistema di trasmissione di contenuti audiovisivi live, ad altissima qualità e in totale mobilità, dall’operatore alla regia. Una telecamera della troupe ...

Vodafone e Sky TG24 insieme per il primo servizio in 5G : Prima assoluta per un servizio in 5G in TV . E' il frutto di una progetto sviluppato da Vodafone e Sky Italia con Altran in collaborazione con D1 Group nell'ambito della sperimentazione 5G di Vodafone ...