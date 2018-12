Siria | Erdogan calza l' elmetto e sfida gli Usa | pronti all' offensiva finale contro i

Al summit sulla Siria a Istanbul Erdogan - Macron - Merkel e Putin : ... - Si è aperto a Istanbul il summit tra Russia, Turchia, Francia e Germania volto ad arrivare a una soluzione politica alla guerra in corso da sette anni in Siria ."Gli occhi della Siria e del mondo ...

Siria - Putin "Isis ha 700 ostaggi Usa e Ue"/ Ultime notizie : presto summit a 4 con Erdogan - Macron e Merkel : Secondo quanto annunciato dal presidente russo Putin , forze dell'Isis avrebbero preso in ostaggi o circa 700 persone tra cui molti cittadini europei e americani in Siria (Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:29:00 GMT)

