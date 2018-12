Blastingnews

: RT @tivulive: Domani a #verissimo la reunion del #GfVip! Ospiti di Silvia Toffanin saranno Benedetta Mazza, Stefano Sala, Silvia Provvedi,… - Vito__96 : RT @tivulive: Domani a #verissimo la reunion del #GfVip! Ospiti di Silvia Toffanin saranno Benedetta Mazza, Stefano Sala, Silvia Provvedi,… - Claudia_c91 : Silvia Provvedi su Fabrizio Corona: 'E' stato speciale, l'ho amato tantissimo' - Angela79248101 : GIORNALINO SANT'ANTIMO NEWS DI ANGELINA CECERE: CULTURA E SPETTACOLI Silvia Provvedi: «Non voglio ... -

(Di venerdì 14 dicembre 2018), una volta conclusa l'esperienza al Grande Fratello VIP, è stata ospitata a Verissimo daToffanin per parlare della sua avventura e della sua travagliata storia convolta, per fortuna, al termine. La ragazza si è messa a nudo facendo delle confessioni inaspettate che, alla luce dei fatti, lasciano un po' spiazzati. La, infatti, ha ammesso di averloe di reputarlo una personache, però, non può fare più parte della sua vita.intervistata a Verissimo parla della sua storia conTutti i telespettatori del reality show avranno sicuramente visto tutto quello che è accaduto quandoentrò in casa per chiarirsi con la ex fidanzata. In quella circostanza, la ragazza si mostrò molto sicura di sé e decisa a non far tornare l'ex paparazzo nella sua vita nemmeno in amicizia. A distanza di ...