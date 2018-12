' Siamo il Paese dei furbi | dei disonesti e del giorno dopo' | il punto critico di Formigli

A Pavia c'è un paese dove i telefonini fanno silenzio : "Siamo isolati dal mondo" : Un luogo isolato dal mondo, dove si può stare in pace, lontano dal caos e dalla frenesia. Qui sorge Abbadia Sant"Alberto, minuscola frazione del comune di Ponte Nizza, in provincia di Pavia. Ma ad Abbadia anche i telefoni e i cellulari rispettano il silenzio tombale. Da più di un anno, infatti, la linea fissa è interrotta e i cellulari non hanno copertura: colpa degli alberi caduti lo scorso 11 dicembre 2017, che hanno tranciato la linea ...

[Il commento] Non chiamate sfortuna il dramma nella discoteca. Siamo un Paese di imbecilli : Non dite sfortuna no, non questa volta. Non dopo quello che è accaduto, non finché a terra ci sono le lenzuola e il sangue. E meno male che dicono che bisogna rendere più facile la circolazione delle ...

Festa Lega - Salvini : “Siamo prima forza politica del paese - non Siamo noi i razzisti” : Festa Lega, il leader Salvini accolto dalla folla parla del partito cresciuto tantissimo in Italia, parla di Unione Europea e di tanto altro Canti di Natale e video contro la Fornero hanno accolto i leghisti che hanno riempito Piazza del Popolo a Roma, dove si sta svolgendo la kermesse del Carroccio. “L’Italia rialza la testa!”, la scritta di colore bianco che campeggia sul fondale blu del palco della iconica piazza romana ...

Aeronautica - presentato il Calendario 2019 : tra tecnologia e innovazione - 12 mesi per raccontare come Siamo “utili al Paese” : Dodici mesi, dodici pagine con storie e immagini che sintetizzano come l’Aeronautica Militare è utile al Paese, per difendere a 360 gradi quello che di materiale e immateriale ci identifica e contraddistingue e che è il frutto dell’evoluzione e dello sviluppo sociale, culturale, istituzionale ed economico di una intera Nazione. Dodici risposte alla domanda “perché siamo utili”, concorrendo in modo sinergico con le altre Forze Armate e ...

Manovra - Juncker : 'Non Siamo in guerra. Amo l'Italia'. Conte : 'Stiamo rivoluzionando il Paese' : Dopo la bocciatura della Manovra italiana , per il governo è stato un sabato fondamentale: il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sono infatti volati a Bruxelles per ...

Addio al regista svizzero Alexander J. Seiler - autore nel 1964 del film 'Siamo italiani' sugli emigranti del Belpaese : Addio al regista svizzero Alexander J. Seiler, uno dei maestri del documentario europeo, Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1963 con il cortometraggio ' A fleur d'eau ' e autore nel 1964 del film ' ...

Di Maio : noi Siamo per Paese - Ue capisca : 12.01 "Abbiamo piena fiducia nell'Ue, ma vogliamo che capisca che le nostre misure servono a far ripartire il Paese,ridurre gap nord-sud,aiutare persone in difficoltà". Così il vicepremier Di Maio. "Su reddito di cittadinanza e riforma Fornero a quota 100non è ipotizzabile alcuna riduzione della platea". Spread? "Ieri stava scendendo,ha parlato Bankitalia è risalito.Bankitalia non può dire ciò che viole". Salvini? "Ci fidiamo ciecamente l'uno ...

Salvini : Siamo Paese più scortato in Europa - non guarderò cognomi scorte : Roma – “Non mi permettero’ di guardare nomi e cognomi delle scorte. Ho solo chiesto di ragionare sull’ipotesi di rivedere alcune di queste 600 tutele. siamo il paese europeo piu’ scortato, che spende piu’ soldi, investe piu’ uomini. Sono il primo, seppur evidentemente a rischio, a essere disponibile a dare un segnale di apertura. Ci sara’ sicuramente magari qualcuno che meritera’ piu’ ...

Salvini : “Nessuna polemica - con M5S lavoriamo bene e Siamo uniti per cambiare il Paese” : Il vicepremier Matteo Salvini getta acqua sul fuoco: "Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere. Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del paese".Continua a leggere

Dimaro - il paese che non c’è più : sommerso da fango e sassi. SSC Napoli : “Vi Siamo vicini” : Sono oltre venti le case interessate dalla frana, circa duecento gli sfollati. A questi si aggiunge il campeggio di Dimaro che è stato totalmente distrutto. E c'è una vittima: Michela Ramponi, mamma di due figli, rimasta intrappolata nella sua abitazione. “Tutto il Napoli è vicino agli amici di Dimaro e della valle" il tweet della società partenopea che ogni anno è ospitata in Val di Sole per il precampionato.Continua a leggere

Omicidio a Pralungo - il risveglio shock del paese : "Siamo increduli" : Un fatto di cronaca nera che ha lasciato attonita una realtà cittadina già segnata e sconvolta dal violento Omicidio di Erika Preti da parte del fidanzato in Sardegna. In pochi hanno voglia di ...

Scuola - addio allo studio della storia e dell’arte : ecco perché Siamo un Paese senza futuro : Dalla riforma che ha investito lo studio della storia dell’arte nei licei e negli istituti tecnici e professionali alla recente decisione di eliminare la traccia di storia dalle tipologie del tema dell’esame di maturità, il nostro è un Paese che attraverso la Scuola sta dicendo addio al proprio futuro.Continua a leggere

Pd. Zingaretti : stop egocrazia - Siamo una squadra. Gentiloni : Italia - paese meno sicuro : Occorre una politica nuova, serve questo popolo, serve integrazione, protezione". E sulla sicurezza: "Si stanno costruendo le premesse della crescita dell'odio, della costruzione in alcune grandi ...