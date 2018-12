Serie B Livorno | Breda | «Con il Palermo il risultato non è già scritto»

Serie B - Palermo-Livorno a Marini. Per Verona-Pescara c'è Minelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie B . Si parte venerdì sera con l'anticipo Foggia - Cremonese , Rapuano,. Sabato alle 15 Ascoli - Cittadella , Ghersini,, ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Livorno - una vittoria preziosissima! - IlSussidiario.net : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle tre partite che si giocano oggi domenica 9 dicembre per la 15giornata.

Serie B - Diamanti show trascina il Livorno. Cremonese-Cittadella 0-0 : TORINO - La quindicesima giornata di Serie B prosegue con le due partite delle 15, Livorno-Foggia e Cremonese-Cittadella . Il primo match è un vero e proprio scontro salvezza che i toscani fanno ...

Serie B - Diamanti trascina il Livorno. Cittadella fermato a Cremona : Quattro squadre in campo nella domenica pomeriggio di Serie B. Un grande Alessandro Diamanti con una doppietta permette al Livorno di uscire vincitore dallo scontro salvezza col Foggia. Allo Zini 0-0 ...

Serie B : Carpi-Lecce 0-1 - Brescia-Livorno 2-0 : Carpi-Lecce 0-1 - Il Lecce non è più una sorpresa, ma una conferma. Ai pugliesi basta una sola rete, quella di Andrea La Mantia al 36', la sua quinta in questo campionato, per volare al secondo posto ...

Serie B - Brescia-Livorno 2-0 : doppietta di Torregrossa. Carpi-Lecce 0-1 : Carpi-Lecce 0-1: NUMERI E STATISTICHE Numeri e statistiche Classifica Serie B Serie B Brescia Livorno Carpi Lecce Cronaca Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Carpi-Lecce 0-1 : Liverani non si ferma più - ora è secondo. Brescia-Livorno 2-0 : CARPI - Il Lecce non si ferma più ed ora è al secondo posto a -1 dal Palermo. La Mantia regala tre punti d'oro a Liverani , su un campo ostico come quello di Carpi . Nel primo tempo sono subito gli ...

Video/ Livorno Cittadella - 0-0 - highlights della partita - Serie B 13giornata - - IlSussidiario.net : Video Livorno Cittadella , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita, disputata al Picchi e valida nella 13giornata di Serie B.

Serie B - colpo del Carpi a Padova - il Venezia regola il Brescia. Livorno-Cittadella 0-0 : Il sabato pomeriggio di Serie B è molto veneto, con la vittoria del Venezia sul Brescia per 2-1, nonostante un tempo e mezzo di inferiorità numerica, con il pari del Cittadella a Livorno, ma pure con ...

Serie B Livorno - Breda : «Momento delicato - non possiamo sbagliare» : Livorno - Prima conferenza stampa di vigilia per il neo tecnico amaranto Roberto Breda che, con il suo Livorno , affronterà la Cremonese in trasferta: ' In questi giorni non ho parlato molto ai ...

Pronostico Cremonese vs Livorno - Serie B 10-11-2018 e Analisi : Serie B, dodicesima giornata, Analisi e Pronostico di Cremonese-Livorno, Sabato 10 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Cremonese-Livorno, sabato 10 novembre. Il confronto di Cremona oppone due compagini con nuovi allenatori: Massimo Rastelli (subentrato ad Andrea Mandorlini) sulla panchina dei lombardi, Roberto Breda (al posto di Cristiano Lucarelli) su quella labronica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Serie B Livorno - ufficiale : il nuovo allenatore è Breda : Livorno - E' Roberto Breda il nuovo allenatore del Livorno . Lo ha comunicato ufficialmente la società amaranto, con una nota. Breda che in passato ha allenato Perugia, Virtus Entella, Ternana e ...

Serie B Livorno - ufficiale : esonerato Lucarelli - Spinelli si dimette : Livorno - Momento di grande difficoltà per il Livorno : il club amaranto, in fondo alla classifica del campionato cadetto, ha infatti annunciato l'esonero del tecnico, ed ex capitano, Cristiano ...