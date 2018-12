Serie A | la 16^ giornata | 4 squadre non possono permettersi passi falsi | le panchine a

Probabili formazioni Serie B - 16^ giornata : ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – L’anticipo di stasera tra Foggia e Cremonese alza il sipario sul sedicesimo turno del campionato cadetto. Domani sono in programma quattro partite: spicca l’incontro del Barbera tra la capolista Palermo e il Livorno, fanalino di coda a 9 punti. Domenica, il Carpi ospiterà la Salernitana, reduce dalla pesante sconfitta interna col Brescia, il Crotone affronterà l’ex tecnico Zenga ...

Probabili formazioni Serie A - 16^ giornata : ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie A – Inter-Udinese (18:00) di domani darà il via al sedicesimo turno del massimo campionato italiano. Sempre domani (20:30) andrà in scena il derby della Mole tra Juventus e Torino. Il menù della domenica offre Cagliari-Napoli e Roma-Genoa, match che potrebbe decidere il destino del tecnico giallorosso Di Francesco. Nel monday night, si affronteranno Atalanta e Lazio, poi martedì Bologna-Milan chiuderà il ...

La 16^ giornata di Serie A in diretta streaming su Sky : su Dazn c'è Torino-Juve : Prosegue per gli amanti dello sport l'appuntamento con il massimo campionato italiano di calcio, la Serie A, arrivato già alla sedicesima giornata. Dopo 15 giornate disputate, infatti, in testa alla classifica troviamo sempre la Juventus seguita a distanza dal Napoli, con un Inter sempre più lontana ed in crisi. I match di questa sedicesima giornata saranno disponibili solo per i titolari di abbonamenti Sky e Dazn. Gli orari e le date della ...

Analisi e pronostici sulla 16^ giornata di Serie A : spicca il derby della Mole : Mancano quattro giornate al termine del girone d'andata in Serie A ed è fuori di dubbio che sarà la Juventus a portare a casa il titolo di campione d'inverno. La Serie A però ci regala tanti altri stimol', ad iniziare dal Napoli che sembra l'unica squadra in grado di dare filo da torcere ai bianconeri, oltre alla lotta Champions che, dando quasi per scontati i primi due posti a Juve e Napoli, vede numerose squadre in corsa per gli altri due ...

Serie A - le designazioni arbitrali per la 16^ giornata : L’Aia, l’Associazione Italiana Arbitri, ha pubblicato sul proprio sito le designazioni arbitrali in vista della sedicesima giornata del massimo campionato di Serie A, che si aprirà con il match di San Siro tra Inter e Udinese in programma sabato alle 18. Atalanta-Lazio (17/12, ore 20:30): Orsato di Schio Bologna-Milan (18/12, ore 20:30): Maresca di Napoli Cagliari-Napoli (16/12, ore 18): Doveri di Roma 1 Fiorenina-Empoli ...

Pronostici Serie B - 14-15-16-17 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 16^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 16^ Giornata che si giocherà i giorni 14-15-16-17 Dicembre 2018.Venerdì 14 Dicembre 2018 si apriranno le danze della 16esima Giornata di Serie B con l’anticipo fra Foggia e Cremonese. In testa alla classifica troviamo sempre il Palermo, inseguito in primis da Lecce e Pescara.Si fa molto interessante la sfida anche per quanto riguarda la zona play off e play out, dove anche il ...