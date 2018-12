Sergio Mattarella vince il Giro d’Italia

Giuseppe Conte - il retroscena : l'ordine di Sergio Mattarella prima del viaggio a Bruxelles : La mossa decisiva di Mattarella, riporta il Messaggero, è stata convincere Giuseppe Conte, aggiuntosi così al gruppo dei realisti e responsabili, formazione già composta dal ministro dell'Economia ...

Sergio Mattarella - il 'pressing riservato' sulla manovra : non solo Giuseppe Conte - con chi si è mosso il Colle : La 'resa' di Giuseppe Conte è un po' il trionfo di Sergio Mattarella . 'Siamo sui binari giusti': più o meno questa, secondo il retroscena del quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda è stata ...

Luigi Bisignani - la bomba : 'Perché Sergio Mattarella non spende una parola in difesa di Giovanni Tria' : ... se evitiamo la procedura di infrazione, sarà merito suo, mentre se il Paese non cresce, come sta già accadendo, sarà colpa del Ministro dell'Economia Giovanni Tria '. Secondo Bisignani, al governo ...

Giovanni Tria - retroscena : le dimissioni fermate da Sergio Mattarella : L'ultima ricostruzione la offre Dagospia , secondo cui sarebbe stato Sergio Mattarella a fermare il ministro dell'Economia dal passo indietro, fermando le dimissioni e invitando Tria a tenere duro ...

Per la prima della Scala di Milano arriva ‘Attila’ : lungo applauso per Sergio Mattarella : La prima della Scala si apre, con 'Attila' di Giuseppe Verdi in scena, tra gli applausi nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella piazza di Milano blindata, con 900 agenti in servizio, a rubare inaspettatamente la scena è il capo dello Stato. Presenti tanti vip ed esponenti della politica italiana.Continua a leggere

Sergio Mattarella ha firmato e promulgato il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato per la promulgazione il decreto sicurezza, il testo fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e convertito negli scorsi giorni dal Parlamento con l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati. Ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.Continua a leggere

Global compact - l'opposizione di Sergio Mattarella al governo di Lega e M5s : piano-Colle sugli immigrati : Mattarella ha spiegato che il fenomeno migratorio 'non è più di carattere emergenziale ma strutturale, e quindi costituisce una delle grandi sfide che si presentano all' Ue e a tutto il mondo, ed è ...

Domenica In - colpaccio di Mara Venier : dopo l'onorificenza ricevuta da Sergio Mattarella... : Fari puntati sulla puntata di Domenica In di Domenica 2 dicembre: Mara Venier su Rai 1 riprende la sfida degli ascolti contro Domenica Live e Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. E lo fa in grande ...

Sergio Mattarella - il giorno in cui chiederà le dimissioni a Giuseppe Conte : Dagospia svela il piano : Ma che cosa c'è dietro l'improvvisa svolta di Paolo Savona , il teorico dell'uscita dall'euro che, nel giro di pochi giorni, ha bocciato la manovra affermando che deve essere interamente riscritta? ...

Manovra - Sergio Mattarella : il retroscena sulla trattativa segreta con l'Europa : Tanti faccia a faccia, un unico messaggio: 'Trovare un dialogo nell'interesse dell'Italia e della sua economia'. Il Quirinale non sta lavorando contro il governo ma sta cercando di facilitare il ...

Sergio Mattarella - il retroscena su Di Maio in ginocchio al Quirinale : 'Cosa è successo giovedì scorso' : Con la pazienza di Giobbe, Mattarella ha dovuto spiegargli che la guerra contro Bruxelles non avrebbe portato a niente di buono e che, insomma, almeno la carta politica poteva giocarsela, per esempio ...

Manovra - si muove Sergio Mattarella : quelle due pesantissime cene con il capo dello Stato : Incontri riservati, non solo con Luigi Di Maio giovedì scorso, ma anche con Matteo Salvini , il ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e anche con lo stesso ministro dell'Economia, ...

Matteo Salvini - il piano con Sergio Mattarella per mandare Enzo Moavero alla Ue : La prossima tornata di elezioni regionali sarà un test fondamentale. Perchè se i risultati dei sondaggi delle ultime settimane saranno confortati da quelli delle urne, con una Lega che ormai alcune ...

Silvio Berlusconi da Sergio Mattarella : 'Il governo cade e il centrodestra avrà i numeri' : Berlusconi ha anche fatto il punto sulla situazione politica: questo governo cadrà , ha pronosticato, ma non sarà necessario andare alle elezioni anticipate perché il centrodestra , se resterà unito, ...