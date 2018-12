Sentenza Uefa Milan: stangata per i rossoneri, ecco le sanzioni

milanworld

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ladefinitiva è arrivata: ilora sa quale sarà la sua sanzione per la violazione del FFP nel triennio 2014-2017. La camera giudicante dell’ha inflitto una sanzione che rispetta le attese, che asseconda quello che si sospettava. Sono in particolare 3 i punti in cui si declina laIl bilancio dovrà essere in pari entro il 2021, altrimenti ilsarà escluso dalle competizione europee nel successivo torneo cui si dovesse qualificare entro le due stagioni successive(2022/23 e 2023/24). Saranno 12 i milioni saranno trattenuti dai premi dell’Europa League di questa stagione. Infine, la rosa sarà di massimo 21 giocatori per le competizionidel 2019/20 e del 2020/21.Lapertanto consiste in una multa e nella necessità di ottenere il pareggio in bilancio, obbligo che inevitabilmente avrà ripercussioni sul mercato.L'articolo...