SEGA Classics porta Sonic | Streets of Rage e molto altro su Fire TV

SEGA Mega Drive Classics (Switch) - recensione : Poco più di sei mesi fa avevamo recensito questa compilation nella sua incarnazione PlayStation 4. L'arrivo di Sega Mega Drive Classics su Switch non era scontato ma sicuramente prevedibile vista la grande quantità di retro-raccolte che ha raggiunto l'ibrida Nintendo. Chi ha resistito alla tentazione di acquistarla sulle console di casa Sony e Microsoft potrà ora godere di questa versione che come sempre porta con sé il plus della ...

SEGA Mega Drive Classics per Nintendo Switch è in arrivo a dicembre : SEGA Europe Ltd. annuncia che l'iconica collection retro, SEGA Mega Drive Classics, sarà disponibile in edizione fisica e digitale per Nintendo Switch, giovedì 6 dicembre 2018. Per festeggiare l'annuncio, SEGA ha pubblicato un nuovissimo trailer, visibile qui sotto: È già possibile effettuare il pre-order della versione fisica di SEGA Mega Drive Classics presso retailer selezionati. Con l'arrivo di questi grandi classici su Switch, i fan ...