Scuola | sì al nuovo contratto per i presidi | su lo stipendio e retribuzione equiparata

Boccia (PD) : il nuovo PD si dissoci dalla Buona Scuola : All’interno del Partito Democratico le opinioni sulla Scuola sono spesso tra loro divergenti. Il dibattito viene riaperto in occasione dell’ultimo congresso finalizzato a trovare il nuovo segretario. Esiste una corrente di pensiero convinta che sulla Scuola il Partito Democratico abbia calcato troppo la mano. L’attuale governo è impegnato in un’opera di revisione della Buona Scuola, la peggiore riforma del sistema di ...

Alfonso Signorini ad Amici 18 - nuovo professore di musica : il suo ruolo nella Scuola : Amici 2018/2019 insegnanti: Alfonso Signorini nel cast Alfonso Signorini è il nuovo professore di musica di Amici 18. Non sarà una presenza fissa, considerati i suoi numerosi impegni lavorativi, ma saltuariamente incontrerà tutti i concorrenti per parlare della musica in tutte le sue sfaccettature. Gli allievi lo hanno ascoltato con grande interesse, recependo bene il […] L'articolo Alfonso Signorini ad Amici 18, nuovo professore di ...

Napoli - nuovo raid degli incappucciati alla Scuola De Nicola : indagini della Digos : Di nuovo un'intrusione nell'Istituto Superiore di istruzione secondaria 'De Nicola' e stavolta le modalità sono ancora più inquietanti di quelle di lunedì mattina. Un gruppetto di non più di 10 ...

Scuola " Un nuovo laboratorio inaugurato al "Giordano Bruno". 22 postazioni digitali utilizzabili da tutte le discipline : UMWEB, Perugia " Taglio del nastro per il laboratorio 4.0 "Digital Arte Laba" del "Giordano Bruno" che è stato inaugurato in questi giorni in occasione degli Open Day rivolti ai ragazzi delle terze ...

Napoli - nuovo raid a Scuola : 'Questa è la vera emergenza' : 'Siamo stanchi, la vera emergenza di insicurezza delle scuole è questa': questo il commento dell'assessore comunale di Napoli, Annamaria Palmieri, 'all'ennesimo furto - sottolinea una nota - all'...

Verona - nuovo scontro sull'aborto : all'uscita di Scuola caramelle e volantini sulla 194 : Nella città della mozione pro vita, "Non una di meno" distribuisce pastiglie di zucchero e informazioni sui contraccettivi all'ingresso di un liceo. Insorge la Lega: "Iniziativa da esaltati"

Scuola - arriva il nuovo regolamento : ecco come si spendono i contributi dei genitori : Trasparenza e semplificazione: sono i principi del documento contabile in vigore da gennaio che permetterà di conoscere la destinazione delle somme versate per le attività aggiuntive. Gli stessi criteri anche per crowdfunding ed erogazioni liberali. E in futuro bilanci sul web

Scuola - sindacati di nuovo in pressing sulla Manovra : Ore decisive per la Manovra, attualmente al vaglio della commissione Bilancio della Camera , che dovrà approvarle gli emendamenti entro giovedì 15 novembre 2015, prima dello sbarco in Aula a ...

Scuola - concorsi ultime notizie : Miur vuole ringiovanire i docenti - precari storici di nuovo beffati? : La nuova linea intrapresa dal Ministero dell’Istruzione appare ormai chiara: più insegnanti giovani nella Scuola. Il ministro Marco Bussetti lo ha ripetuto più volte, l’intenzione è quella di ringiovanire la platea dei docenti. Una linea coerente che appare coerente con lo slogan relativo al ‘turn over generazionale’, slogan da applicarsi, in generale, al mondo del lavoro, sia esso pubblico che privato. Il fatto è che, se ...

Dai laser alla fibra ottica : il nuovo "illuminismo tecnologico" spiegato a Scuola a Taranto : Si tratta del primo appuntamento nella provincia di Taranto e a Trani del ciclo nazionale La Scienza a scuola. Un tour didattico realizzato da Zanichelli, in giro per le scuole d'Italia, in cui ...

Rugby - Scuola di vita – Le Zebre a sostegno del nuovo progetto contro il bullismo : Le Zebre sostengono Rugby, scuola di vita: il video contro il bullismo Lo Zebre Rugby Club sostiene il progetto editoriale del regista Matteo Chiarello che ha realizzato uno spot contro il bullismo con protagonisti i piccoli giocatori miniRugby. “Rugby, scuola di vita” é un omaggio ai valori cardine del nostro sport che ha ispirato il regista a realizzare questo messaggio che vede il Rugby quale metafora di vita; dove a vincere ...