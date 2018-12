Scuola | chi porta il pasto da casa mangia in una scena del crimine

Troppi schiamazzi - ragazzino sospeso dallo Scuolabus per un mese : Un mese di "Daspo", cioè di divieto ad accedere a un luogo pubblico. Che non è uno stadio, ma uno scuolabus. E il destinatario del provvedimento non è un ultrà dello sport, ma un ragazzino delle scuole medie.Succede a Garlate, piccolo centro di 2700 abitanti in provincia di Lecco. Uno studente delle scuole medie è stato sanzionato dal Comune perché continuava a comportarsi in modo maleducato: urla, schiamazzi e azioni che disturbavano gli altri ...

Longevità e invecchiamento attivo - riapre Scuola promotori 'pro-ageing' - Sardiniapost.it : Nasce il 'Promotore di Longevità' . La nuova figura professionale sarà formata dalla 'scuola per i promotori di invecchiamento attivo e di successo' che riapre i battenti per il quinto anno tra pochi ...

Napoli - papà leghista si ribella per ‘Bella Ciao’ a elementari : “partigiani vigliacchi”. Comune : “Orgogliosi della Scuola” : “Non è ammissibile cedere la nostra storia e i nostri valori all’altare dell’ignoranza grossolana e arrogante”. Annamaria Palmieri, assessora alla scuola del Comune di Napoli, interviene duramente sulla polemica scatenata mercoledì da un genitore – l’esponente della Lega campana Paolo Santanelli – perché nella scuola della figlia, la ‘De Amicis’ nel quartiere Chiaia, ai bambini hanno insegnato ...

Compiti a Natale - genitori e presidi contro Bussetti. Ma il pedagogista Novara : ‘Necessari in Scuola vecchio stile’ : L’annuncio del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che invierà una circolare prima delle vacanze natalizie per invitare i docenti a dare meno Compiti per le vacanze agli studenti, non piace a nessuno. O quasi. A schierarsi contro l’inquilino di viale Trastevere sono i dirigenti scolastici ma anche i genitori, i pediatri e persino Maurizio Parodi il fondatore del movimento “Basta Compiti” che ritiene fin troppo “prudente” la mossa del ...

Elisa : "Sono cresciuta senza papà. A Scuola due gemellini mi picchiavano ogni giorno. Adoro la trap : Ghali e Sfera Ebbasta" : La cantautrice Elisa - attualmente in tour promozionale del suo nuovo album, Diari Aperti, uscito ad Ottobre - si è raccontata la scorsa notte ai I Lunatici di Rai Radio 2. Ha parlato molto della sua infanzia, che non è stata semplice. Nata a Trieste, ma cresciuta a Monfalcone, è figlia di una parrucchiera locale:"Nel mio paese mia mamma è più famosa di me. Era una parrucchiera, ora è in pensione. Ha ...

Tocco : "Fitto vuole scippare a Decimomannu la Scuola dei top gun". A rischio 200 posti di lavoro : ... questo consentirà un incremento di posti di lavoro che solo inizialmente saranno pari a circa 200 posti, molti dei quali di profilo professionale altissimo, ecco perché la politica pugliese, si sta ...

Scuola Superiore Meridionale - Rossi chiede l'annullamento : 'Senza Regione incontro non valido' : Riconosco al ministero ogni diritto a discutere con il direttore e ad effettuare le scelte che ritiene opportune, ma non posso accettare che, per ragioni di sintonia politica fra governo e ...

Foggia - schiaffi - pizzicotti e morsi : arrestato maestro della Scuola dell'infanzia FOTO : I loro bambini non andavano volentieri alla scuola dell'infanzia dove erano iscritti, nel centro di Cerignola, in provincia di Foggia, e rientravano a casa piangendo, attribuendo il loro...

Pavia - spray al peperoncino a Scuola : trenta studenti in ospedale - bruciore a gola e occhi : spray al peperoncino, spruzzato in una scuola di Pavia, trenta studenti in ospedale per accertamenti. L'intervento del 118 si è reso necessario a Pavia, all'interno di una scuola...

Asia ed Eleonora morte a Corinaldo : il duro ritorno sui banchi nella Scuola del doppio lutto : Intervista a Daniele Sordoni, dirigente scolastico del liceo Enrico Medi di Senigallia, frequentato da una delle sei vittime...

Scuola - abusi presidi contro docenti : abolire chiamata diretta e tornare alle graduatorie : Lo scontro sulla riforma della Scuola in merito alle assunzioni dei docenti è iniziato e si svolge su diversi livelli. In primo luogo, tra dirigenti scolastici e docenti, ma anche tra i sostenitori della "Buona Scuola" e gli esponenti politici, in primis quelli del Movimento 5 Stelle, intenzionati a superare l'intero impianto del cambiamento adottato da Renzi qualche anno fa. Al centro della disputa il disegno di legge 763, già in discussione al ...

Foggia. Vice preside spintonato e schiaffeggiato da un genitore all’uscita di Scuola : Ha rimproverato un’alunna nei corridoi, poi il Vice preside è stato aggredito da genitore. spintonato e schiaffeggiato da un genitore

Gela - evade dai domiciliari per andare a picchiare a Scuola il professore del figlio : Sempre più spesso si registrano episodi di aggressioni verso i professori da parte dei genitori dei loro alunni. Un fenomeno che riguarda soprattutto gli istituti situati in quelle zone di frontiera, in cui la scuola rappresenta ancora un importante avamposto della lotta dello Stato contro la criminalità. Ma la vicenda accaduta venerdì scorso a Gela entrerà negli annali: mai si era sentito che un pregiudicato arrivasse ad evadere dagli arresti ...

Bullismo omofobico a Scuola - Miur blocca questionario dell’Università dopo la richiesta del Comitato Family Day : “Quel questionario non s’ha da fare”. A finire sul banco degli imputati è un test sul Bullismo omofobico, la violenza di genere e il razzismo che l’Università di Perugia era pronta a somministrare in maniera anonima e online in 54 istituti umbri. A bloccare tutto, senza aver letto le domande, è stato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che è intervenuto in merito alla questione sul “Corriere dell’Umbria” dicendo: “Ho parlato con l’ufficio ...