Scuola | Bussetti | Ridiamo centralità allo sport

Scuola - ministro Bussetti - altro annuncio : ‘Nasce la Superiore Meridionale di Napoli’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post all’interno del quale annuncia la nascita della nuova ‘Scuola Superiore Meridionale‘: prenderà vita all’interno dell’Università Federico II. Il progetto sarà finanziato con circa 50 milioni di euro in tre anni e prevede l’assunzione di ricercatori e docenti universitari. La Scuola Superiore Meridionale organizzerà ...

Compiti a Natale - genitori e presidi contro Bussetti. Ma il pedagogista Novara : ‘Necessari in Scuola vecchio stile’ : L’annuncio del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che invierà una circolare prima delle vacanze natalizie per invitare i docenti a dare meno Compiti per le vacanze agli studenti, non piace a nessuno. O quasi. A schierarsi contro l’inquilino di viale Trastevere sono i dirigenti scolastici ma anche i genitori, i pediatri e persino Maurizio Parodi il fondatore del movimento “Basta Compiti” che ritiene fin troppo “prudente” la mossa del ...

Calendario Scuola - Bussetti sulle ore di insegnamento : ecco cosa dicono gli ultimi dati : In un’intervista rilasciata a Radio Capital, nella giornata di ieri, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha dichiarato che ‘rispetto al Calendario di tutte le scuole europee, noi siamo una delle scuole che svolge più ore di insegnamento all’anno’. In effetti, l’affermazione del titolare del dicastero di Viale Trastevere è da ritenersi corretta in quanto se si confronta il numero di ore che vengono svolte ...

Scuola - meno compiti per le vacanze di Natale. Il ministro Bussetti : «Gli studenti devono riposarsi» : Una notizia che farà felici tantissimi studenti in Italia: meno compiti per le vacanze di Natale. Ad annunciare la circolare che arriverà nei prossimi giorni è il...

Scuola - Bussetti : "Meno compiti per le vacanze di Natale - i ragazzi stiano in famiglia" : La circolare arriverà in questi giorni. Perché la diminuzione dei compiti? "Gravano sugli impegni delle famiglie"

Scuola - Bussetti annuncia circolare : ‘Docenti - meno compiti per le vacanze natalizie’ : Si stanno avvicinando a grandi passi le vacanze natalizie e, come ogni anno, subentra il dilemma relativo ai compiti da assegnare ai propri alunni. Tra i favorevoli e i contrari, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti diffonderà nei prossimi giorni una circolare all’interno della quale suggerisce ai docenti di tutta Italia una linea da seguire nell’assegnazione dei compiti per le vacanze natalizie. Bussetti: ...

Scuola - circolare del ministro Bussetti : Il rappresentante del governo: «Vorrei dare un segnale, perché questi giorni di festa siano un momento di riposo per gli studenti e le famiglie»

Scuola : Bussetti - meno compiti per le vacanze Natale; studenti si riposino : 'Nei prossimi giorni manderò una circolare per sensibilizzare il corpo docente e le scuole affinchè vengano diminuiti i compiti per le vacanze di Natale'. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, ...

Scuola/ Gli 11 tavoli di Bussetti - un'ottima mossa per non cambiare nulla - IlSussidiario.net : Il ministro Bussetti ha istituito 11 gruppi di lavoro su 11 temi della SCUOLA, non per fare grandi riforme ma per agire in modo mirato.

Bussetti sul presepe a Scuola : “Fa parte della nostra cultura - deve essere valorizzato” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, risponde al question time alla Camera sul tema del presepe a scuola: "I simboli della tradizione cattolica, come il presepe e i canti natalizi, fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della nostra identità. La scuola rappresenti il luogo in cui sono valorizzate le più alte espressioni dei valori fondanti della nostra cultura, come la celebrazione del Santo ...

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : la ‘rivoluzione’ di Bussetti : Un annuncio a sorpresa, quello del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in occasione di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. La rivoluzione del numero uno di Viale Trastevere riguarderà l’inizio del prossimo anno scolastico 2019/20: basta con le migliaia di posti lasciati liberi, basta con la disperata ricerca dei supplenti, tutti i docenti saranno al loro posto. Di per sé, l’annuncio non ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : Bussetti ‘Cambiamo regole per la mobilità’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’, dove il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, ha parlato di diversi argomenti, anche di stretta attualità come il presepe nelle scuole. Bussetti, a proposito del tanto temuto ‘esodo’ verso la pensione in seguito all’introduzione della famigerata riforma pensioni del Governo Lega-M5S con Quota 100, ...

Il piano di Bussetti per l'alternanza Scuola-lavoro : meno ore - ma migliori : meno ore di alternanza scuola-lavoro, ma più qualità. E' la proposta che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, vuole portare avanti nella riforma di un istituto la cui applicazione è stata più volte contestata, anche con manifestazioni studentesche. "La riduzione delle ore obbligatorie non è stata decisa per fare risparmi, ma per renderle più efficaci e ...

Scuola - il ministro Bussetti : 'Sì a crocifisso e presepe nelle aule' : 'Il crocifisso per me è il simbolo della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni: non vedo che fastidio possa dare nelle nostre aule scolastiche anzi, può aiutare a far riflettere'...