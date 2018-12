Scuola | 42mila domande per il concorso straordinario | almeno dieci anni per assumere tutti

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Al termine della giornata del dodici dicembre sono risultati ben 42 mila i docenti iscritti per partecipare al, chiamata anche sanatoria, per ladell'infanzia e della primaria ma, stando ai calcoli, per molti insegnanti si preannuncia una lunga attesa per il ruolo; si pensa addirittura che potranno passare anche. Vediamo nel dettaglio i numeri e le informazioni utili da sapere.Lombardia, Lazio e Piemonte: boom di candidati Il numero dellegiunte, che si potevano inviare solo tramite il sito del Miur (Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca), non porta sorprese e si contano 42.708 concorrenti in tutto. Le regioni con il maggior numero di iscritti sono risultate Lombardia con 8.955, Lazio con 3.815 e Piemonte con 3.747. Numeri anche abbastanza alti nelle zone del Sud con Campania che tocca i 3.262 docenti in gara e Sicilia con 3.506. ...