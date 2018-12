Scoperto nuovo ecosistema negli abissi dell’Oceano Pacifico | “un ambiente estremo e

Scoperto un nuovo superpotere del geco : sa correre sull’acqua : Un animali dai superpoteri simili ai più famosi supereroi della Marvel: è il geco che oltre a planare, piroettare in aria, arrampicarsi sui muri e camminare sul soffitto, è persino in grado di correre sul pelo dell’acqua a una velocità di un metro al secondo. Questa capacità gli deriva dalla pelle idrorepellente, dalla conformazione delle zampe e dalla coda che usa come propulsore e timone. A svelare tutti i suoi segreti, preziosi per ...

Epidemia di Ebola in Congo : nuovo focolaio Scoperto nell’est del Paese : scoperto un nuovo focolaio di Ebola nella regione di Beni, nell’area orientale della Repubblica democratica del Congo, colpita da un’Epidemia che ha provocato finora 268 morti, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Sanità. “Un focolaio di Ebola è stato riportato in un villaggio della zona di Komanda“, precisa il bollettino. “Il focolaio è legato ad un caso confermato deceduto al CTE (Centro di ...

Scoperto un nuovo antenato gigante dei mammiferi - unico nel suo genere : C’era una volta il Lisowicia bojani. Si tratta un enorme rettile vissuto più di 200 milioni di anni fa, che tuttavia somiglia a un mammifero, come un elefante o un rinoceronte, più che a un rettile della sua classe. Ed è anche un antenato dei mammiferi, dunque un nostro predecessore. Questo animale è stato identificato e studiato da due ricercatori dell’Accademia delle scienze polacca e dell’Università di Uppsala in Svezia, ...

Pompei - Scoperto nuovo affresco con l'amore tra Leda e il cigno : Ancora un'immagine è riaffiorata dai nuovi scavi della Regio V di Pompei e si aggiunge ai raffinati volti di donna dipinti in medaglioni di alcuni ambienti lungo via del Vesuvio e alla figura di Venere e Adone dalla casa con giardino, già emersi. Questa volta si tratta del mito di Leda e il cigno rappresentato in un affresco rinvenuto, durante i lavori di stabilizzazione e riprofilamento dei fronti di scavo, in un cubicolo, ovvero una stanza da ...

Israele : Scoperto nuovo volto di Gesù Cristo - diverso da quello con barba e capelli lunghi : Un'importante scoperta archeologica, e scientifica nello stesso tempo, è stata fatta da alcuni ricercatori dell'università di Haifa, in Israele, che promette sicuramente di far discutere gli studiosi del Cristianesimo antico. La squadra di ricercatori, coordinata da Emma Maayan-Fanar, ha studiato un'immagine sacra che si trova all'interno del battistero bizantino di Shivta, nel deserto del Negev, termine ebraico che significa "terra del Sud". ...

Tetris Effect : Scoperto un nuovo livello segreto proveniente da Tetris per Game Boy : Se giocate a Tetris Effect probabilmente amate il celebre gioco per Game Boy, per cui sarete felici di sapere che c'è una sorpresa dedicata a tutti i nostalgici.Come riporta EuroGamer infatti in Tetris Effect sono stati inseriti degli obbiettivi legati all'intera community che se soddisfatti arricchiscono il gioco di nuovi contenuti speciali.Uno di questi è proprio un livello segreto proveniente dritto da Tetris per Game Boy. Intitolato "1989", ...

Google Pixel 2 e Pixel 3 : Scoperto un nuovo e fastidioso bug audio che emerge durante le chiamate : Anche i migliori smartphone non sono privi di problemi: Android Headlines ha appena scoperto un nuovo bug che potrebbe coinvolgere molti consumatori che […] L'articolo Google Pixel 2 e Pixel 3: scoperto un nuovo e fastidioso bug audio che emerge durante le chiamate proviene da TuttoAndroid.

Bloodborne : ad anni dal lancio è stato Scoperto un nuovo boss rimosso dal gioco : Sono passati un po' di anni da quando Bloodborne è uscito per PS4, eppure da allora questa perla di From Software non ha mai smesso di regalare sorprese e segreti.Il dataminer Lance McDonald ha infatti pubblicato, come riporta Eurogamer, un filmato in cui possiamo vedere un vero e proprio boss a dir poco gigantesco che non ha mai raggiunto il gioco finale. Si tratta di un boss quasi del tutto funzionante con tanto di mosse e attacchi, ma rimosso ...

Scoperto un nuovo minerale sulle Dolomiti : “Evento molto più raro rispetto a nuovo essere vivente” : Non accadeva da due secoli ed ecco che le Dolomiti, gruppo montuoso patrimonio Unesco, regalano una scoperta straordinaria. Si chiama fiemmeite ed è una nuova specie mineralogica trovata dai ricercatori del Muse di Trento. Il minerale prende il nome dalla località dove è stata rinvenuta, la Val di Fiemme in Trentino. Il riconoscimento è di straordinaria rilevanza se si pensa che è da due secoli che sulle Dolomiti non avveniva la scoperta di una ...

Scoperta una nuova specie mineralogica dai ricercatori del Muse di Trento: è stata chiamata fiemmeite, dal nome della località dove è stata rinvenuta, la Val di Fiemme in Trentino. "Fino a oggi, i minerali noti alla scienza sono poco piu' di 5.000 non molti se paragonati alle specie viventi, che sembrano essere alcuni milioni. Trovare una specie mineralogica nuova e' un evento molto piu' raro, dunque, rispetto a scoprire ...

Artrite reumatoide : Scoperto un nuovo fattore di rischio - ha un ruolo cruciale : Sempre più numerose evidenze scientifiche sostengono il concetto secondo cui i fattori ambientali possano contribuire alla patogenesi delle malattie autoimmuni, specialmente di quelle reumatologiche. Dimostrare il ruolo dell’inquinamento ambientale nel determinismo di tali patologie, ne amplia lo spettro dei fattori di rischio, ma anche il campo d’intervento e prevenzione. È in questo contesto che si inserisce la ricerca coordinata da Guido ...

Dante - Scoperto nuovo testo?/ “La lettera di Cangrande della Scala è opera sua” : Dante, scoperto nuovo testo? Uno studioso: “La lettera di Cangrande della Scala è opera sua”. Una sensazionale scoperta presso l'università di Verona(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 13:07:00 GMT)

Scoperto nuovo gene coinvolto in morte improvvisa giovani atleti : Roma, 15 ott., askanews, - Arriva dall'Università di Padova l'identificazione di una nuova alterazione genetica responsabile della morte improvvisa di giovani atleti, evento tragico che colpisce ...