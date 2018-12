SCONTRI TRA TIFOSI PER LAZIO-EINTRACHT | FERMATI 5 TEDESCHI Ultime notizie | grande paura

Lazio-Eintracht : SCONTRI prima della partita - poi invasioni e bengala in campo. FOTO di una giornata di tensione : prima della partita i petardi e gli scontri con le forze dell'ordine. Nel corso del match di Europa League, poi vinto contro la Lazio, tentativi di invasione , subito placati, e bengala lanciati in ...

SCONTRI Lazio-Eintracht - la sindaca Raggi tuona : “a Roma non vogliamo più hooligans” : Lazio-Eintracht, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato degli Scontri avvenuti oggi nella Capitale Scontri Lazio-Eintracht, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato di quanto accaduto oggi nella Capitale. Uno scenario da guerriglia urbana prima in città e poi allo Stadio Olimpico, Roma è uscita devastata da questa giornata con i tifosi tedeschi in giro per le strade. La Raggi è stata abbastanza chiara parlando a caldo di quanto ...

Europa League - Lazio sconfitta dall’Eintracht Francoforte : tra SCONTRI e l’assenza del Var - uno spettacolo poco gradevole : Europa League, la Lazio ha perso contro l’Eintracht Francoforte, dominatrice del girone a punteggio pieno: Inzaghi ai sedicesimi con l’amaro in bocca La Lazio ha chiuso il girone di Europa League con una sconfitta contro l’Eintracht Francoforte, la squadra che ha chiuso il gruppo al primo posto a punteggio pieno. I tedeschi si sono dimostrati schiacciasassi, la Lazio però anche oggi ha messo in mostra qualche lacuna ...

Europa League - SCONTRI a Roma – Tifosi dell’Eintracht a terra - l’umanità dei passanti è sorprendente : “fateli alzare” : Tifosi dell’Eintracht Francoforte fatti stendere a terra dalle autorità: passante chiede di farli alzare Sono stati tenuti a terra diversi minuti, come si vede nel video pubblicato su www.adnkronos.com, i cinque supporter dell’Eintracht Frankfurt fermati questo pomeriggio in piazza Gentile da Fabbriano a Roma, tanto che a un certo punto un passante ha chiesto perché non li facessero rialzare, visto che alcuni di loro ...

A Roma ci sono stati SCONTRI TRA i tifosi dell'Eintracht e la polizia : Giovedì sera a Roma ci sono stati disordini, scontri e lanci di petardi tra tifosi della Lazio e dell'Eintracht Francoforte intorno allo stadio Olimpico. I sostenitori della squadra tedesca hanno tentato di entrare dalla parte dello stadio riservata ai tifosi laziali, quella da ponte Ponte Duca D'Ao

