Sci alpino | SuperG Val Gardena 2018 | orario d’inizio e come vederlo in tv I pettorali di

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - SuperG Val Gardena 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani alle ore 12.00 si svolgerà il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla Saslong assisteremo ad una gara che si preannuncia combattuta ed incerta visto che i pretendenti al successo sono davvero tanti. Tra di loro il primo a prendere il via sarà Mauro Caviezel con il pettorale 3, poi scenderanno le due punte azzurre Christof Innerhofer, con il 6, e Dominik Paris con l’8, seguito da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : le formazioni dell’Italia per Super G e discesa libera : Si sposta in Italia la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 al maschile: appuntamento in Val Gardena con un Super G domani e una discesa libera sabato. Lo staff italiano, dopo le due prove di questi giorni, ha deciso gli azzurri da schierare nelle due gare del week-end. Domani, venerdì 14 dicembre alle ore 12, nel SuperG, saranno al via Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Alexander ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : la mitica Gran Risa ai raggi X. Un pendio tra i più difficili al mondo : Siamo pronti per un lungo weekend sulle nevi italiane per quanto riguarda la Coppa del mondo di sci alpino 2018/19. Dopo le prove veloci di venerdì e sabato in Val Gardena, infatti, tocca al Gigante ed al parallelo della Val Badia. Il Circo Bianco sarà di scena sulla strepitosa Gran Risa una delle piste più belle e difficili del mondo, una tappa fissa del calendario sulla quale, come si sa, vincono solamente i campioni. La Gran Risa è una pista ...

Sci alpino - miglior tempo di Franz nella seconda prova di discesa in Val Gardena : Paris miglior azzurro : Franz fa il miglior tempo nella seconda prova di discesa in Val Gardena, Dominik Paris migliore azzurro La vittoria nella prima discesa stagionale a Lake Louise, ottenuta col pettorale numero 1, sembra sempre più il simbolo della stagione di Max Franz. L’austriaco, che nel frattempo ha vinto anche il superG a Beaver Creek, si conferma in gran forma anche in Val Gardena, dove del resto ha vinto nel 2016, e centra il miglior tempo ...

Sci alpino - Coppa Europa Andalo Paganella 2018 : la polacca Gasienica-Daniel vince il gigante - quarta Roberta Melesi : La Coppa Europa femminile fa tappa in Italia e precisamente ad Andalo Paganelle, dove si è tenuto nella giornata odierna un gigante. Il successo è andato alla polacca Maryna Gasienica-Daniel, già al comando dopo la prima manche, che si è imposta con 44 centesimi di vantaggio sulla francese Clara Direz e addirittura di 1.14 sulla svedese Magdalena Fjaellstroem. Bella gara di Roberta Melesi, che ha chiuso ai piedi del podio al quarto posto a 1.38 ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : Max Franz si impone nella seconda prova - Paris chiude undicesimo : L’austriaco Max Franz è il più veloce nella seconda prova cronometrata della Discesa libera della Val Gardena. Il leader della classifica di specialità, tra i grandi favoriti della gara di sabato, ha mostrato di essere in grandissima formando, chiudendo con il tempo di 1’58”65, con ben 66 centesimi di vantaggio sul secondo classificato, l’americano Steven Nyman. Distacchi già molto elevati dalla terza posizione, occupata ...

Sci alpino - otto i convocati azzurri per il gigante maschile in Alta Badia : c'è Manfred Moelgg : ... prima manche ore 10.00, seconda manche ore 13.15, , terza prova stagionale di Coppa del mondo dopo quelle di Beaver Creek e Val d'Isère. Si tratta di Borsotti Giovanni, Bosca Giulio, De Aliprandini ...

Sci alpino - otto i convocati azzurri per il gigante maschile in Alta Badia : c’è Manfred Moelgg : Gli otto gigantisti per la Gran Risa. Nove le vittorie azzurre nella storia, ultimo podio con Eisath nel 2016 Sono otto i convocati per il gigante maschile sulla Gran Risa in Alta Badia di domenica 16 dicembre (prima manche ore 10.00, seconda manche ore 13.15), terza prova stagionale di Coppa del mondo dopo quelle di Beaver Creek e Val d’Isère. Si tratta di Borsotti Giovanni, Bosca Giulio, De Aliprandini Luca, Hofer Alex, Maurberger ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino : Felix Neureuther rinuncia al gigante e al gigante parallelo in Alta Badia : Novità sul fronte tedesco dello sci alpino. Il teutonico Felix Neureuther ha deciso, dopo essersi consultato con il proprio staff tecnico, di non prendere parte al gigante e al gigante parallelo in programma in Alta Badia (Italia) domenica 16 e lunedì 17 dicembre. Il 34enne nativo di Pasing, argento iridato a Schladming nel 2013 in slalom e due volte bronzo iridato sempre in slalom a Beaver Creek nel 2015 e a St. Moritz nel 2017, dopo aver ...

Sci alpino – Primo allenamento ufficiale in Val Gardena : Innerhofer quarto : Innerhofer quarto nel Primo allenamento ufficiale in Val Gardena dietro a Ganong, Franz e Bennett. Giovedì si replica Travis Ganong ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata in vista della discesa maschile sul Saslong, in Val Gardena. Il trentenne statunitense, sceso con il pettorale numero 31, ha preceduto la concorrenza con un largo margine, grazie all’157″69 che nessun altro atleta è riuscito ad ...