Scherma | allenamento collegiale per gli azzurri della sciabola dal 17 al 21 dicembre

oasport

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sono stati annunciati i nomi deglitori che, dal 17 al 21, si raduneranno all’Istituto Gonzaga di Palermo per unagli ordini del ct Giovanni Sirovich.Nelle intenzioni del commissario tecnico, ilha un duplice scopo: il primo è quello di radunarsi un’ultima volta, sulla parte tecnica, prima delle festività natalizie, per riprendere poi l’attività in vistaCoppa del Mondo equalificazione olimpica; il secondo è quello di farlo diventare il primo passaggio verso i Campionati Italiani Assoluti e Paralimpici 2019.Di seguito i nomi dei 20 convocati, oltre ai componenti dello staff tecnico che andrà a comporre questa spedizione palermitana.maschile Alberto Arpino, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Aldo Montano, Riccardo Nuccio, Alberto Pellegrini, ...