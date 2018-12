Sanità | Rbm Salute | il 28% di chi vive al Sud rinuncia alle cure

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Un quarto dei cittadini che vivono nel Mezzogiorno, il 28%, è costretto a mettere mano al proprio portafoglio e, troppo spesso, are a curarsi a causa del proprio reddito. Per far frontemancanze del Ssn il 70% ricorre a visite specialistiche pagate di tasca propria (+7,6% rispetto alla media nazionale). Superiore alla media anche la frequenza di ricorso ai farmaci out of pocket, pari all’87%, una cifra che si discosta di oltre 15 punti percentuali rispetto alla media nazionale. A lanciare l’allarme è Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di Rbm Assicurazione, che su questo tema interviene a Napoli in occasione del convegno “Qualità in, tra equità e sostenibilità“. Tra le possibili soluzioni per cercare di mettere fine a questa preoccupante situazione, e garantire a tutti i cittadini della penisola equità e pieno ...