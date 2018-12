Salvini | Per Battisti futuro nelle patrie galere

Milano - studenti in corteo per le vie del centro : bruciato fantoccio con la maschera di Salvini : Durante il corteo organizzato questa mattina a Milano da Rete studenti Milano e Casc Lambrate è stato incendiato un manichino che riproduceva il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il fantoccio di pezza, al quale era stata applicata una maschera con il volto del vicepremier, è stato incendiato in largo Cairoli poco dopo il concentramento delle 9.30. La manifestazione, dal titolo ‘Disobbedire alle leggi ingiuste, conquistare ...

X Factor 2018 - polemiche sui social per i like di Anastasio a Salvini - Trump e CasaPound. Il suo manager : “Deplorevole che lo accusino di fascismo” : E fu così che il rapper Anastasio (stra)vinse l’undicesima edizione di X Factor. Ma mentre il palco del Forum di Assago ospitava le sue esibizioni e la sua proclamazione annunciata, sui social montava una polemica sulle presunte preferenze politiche del ragazzo che fa Anastasio di cognome. Proprio nella giornata di giovedì il portale Noisey pubblicava un articolo dal titolo “A quanto pare ad Anastasio piacciono Salvini, CasaPound e Trump”, ...

Governo - Di Maio : 'Se Salvini ci molla per Forza Italia si suicida' : Manovra da 30-33 miliardi - "Questa è una Manovra da circa 30-33 miliardi che mette risorse fresche nell'economia", ha detto il ministro del Lavoro. "Spenderemo un po' di meno ma solo perché ci sono ...

La condizione necessaria perché Salvini faccia la crisi : ...partito si tireranno dietro il gruppo parlamentare che potrebbe dividersi come nella scorsa legislatura? Gli avversari di Renzi raccontano di contatti tra l'ex segretario e Salvini mentre il mondo ...

RUMORS/ Il piano di B. e Salvini Per un nuovo governo : Matteo premier - Silvio al Senato : Stavolta Berlusconi non l'ha sparata grossa, anche se nessuno gli ha creduto. E invece l'accordo , con Salvini, c'è. Ci stanno anche alcuni M5s.

Manovra - Tajani : "Manderò a Salvini e Di Maio foto di Renzi - consensi si perdono molto facilmente" : Agenzia Vista, Bruxelles, 13 dicembre 2018 'Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a ...

Francia in deficit - perché la mossa di Macron è un assist a Salvini : Le proposte economiche del presidente francese, avanzate per frenare l’ira dei gilet gialli, potrebbero gonfiare il deficit fino a una soglia del 3,4%. Uno strappo che va a tutto avvantaggio dei suoi stessi oppositori, forti di un alibi di ferro: «Ora la fa pure Parigi»...

Alta tensione Salvini - Di Maio. Passo indietro M5s : giù lo stanziamento per il reddito : "Ci avete portato voi in questo cul de sac, ora trovate il modo di uscirne, noi abbiamo dato". Da ieri sera il quartier generale della Lega è irritato con il Movimento 5 stelle. Nella cena andata in scena in un freddo giovedì sera romano Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono guardati con sospetto. Il Carroccio sventola in faccia agli alleati le foto del balcone di Palazzo Chigi, oggi diventate disturbanti: "Si doveva procedere con ...

Governo - Salvini in partenza per Atene con la sciarpa rossonera al collo per la partita di Europa League : Stasera il vicepremier avrà in testa più l'Europa del calcio che quella riunita nel vertice di Bruxelles. Matteo Salvini è stato immortalato all'aeroporto di Bergamo, in partenza per Atene, con la ...

X Factor 2018 - la finale/ Vincitore e diretta : Anastasio già in tendenza sui social... per Salvini! : X Factor 2018 la finale, diretta e Vincitore: a sfidarsi sono Anastasio, Bowland, Luna e Naomi. Marco Mengoni, Thegiornalisti, Ghali e Muse ospiti.

Salvini - chiamare terroristi i militanti di Hezbollah è un assist per Israele : “Chi vuole la pace, sostiene il diritto all’esistenza e alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione”. Il tweet del nostro ministro Salvini ha scatenato un putiferio, mettendo in imbarazzo la Difesa italiana impegnata militarmente proprio nel sud del Libano. Hezbollah, il “Partito di ...

"Salvini è l'unico maschio alpha della politica per le donne" : parla la sessuologa : Intervistata nel programma 'Genetica Oggi', la dottoressa Rosamaria Spina ha sottolineato l'ascendente del vicepremier sul...

Pamela Anderson non molla su Salvini : "Odia perfino il cibo etnico" : Uno, nessuno e centomila. Sono i motivi con cui Pamela Anderson giustifica la sua antipatia verso Matteo Salvini. Su Twitter, di recente, l'attrice statunitense si è scagliata contro il segretario leghista accusandolo in maniera esplicita di essere "fascista". Ma tra le colpe del vicepremier ce ne sarebbe un'altra. Ovvero il suo atteggiamento diffidende verso il cibo etnico. Sì, avete capito bene. A dichiararlo è stata proprio la ex bagnina di ...