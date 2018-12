Salute | il freddo intenso aumenta il rischio di attacco cardiaco

meteoweb.eu

: In una stagione in cui influenza e raffreddore sono sempre in agguato, è meglio non rischiare. Qualche consiglio pe… - sapereit : In una stagione in cui influenza e raffreddore sono sempre in agguato, è meglio non rischiare. Qualche consiglio pe… - carmenjaratn : Buon giorno con salute, sole(nel trentino ,pero tanto freddo)che sia un sereno venerdì i buon lavoro a tutti ????… - cuddlypants : RT @HerzschlagTH: Dopo - “non è tanto il freddo, quanto l’umidità” - “non ci sono più le mezze stagioni” - “quando c’è la salute c’è tutto… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Gli esperti riuniti in occasione del 79° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia chiedono ai pazienti più fragili di fare attenzione alla colonnina di mercurio, in quanto ogni volta che la temperatura scende sotto lo zeroil, se cuore e vasi sanguigni non sono in perfetta forma. L’associazione tra fatica e basse temperature può essere un vero nemico per il cuore ere fino al 34% il pericolo di un infarto. I malanni invernali sono un’altra insidia perché le infezioni respiratorieno fino a 6 volte il pericolo di andare incontro a un. “Gli studi che indicano ilcome un possibile pericolo per cuore e vasi sono numerosi: una recente indagine svedese condotta su oltre 274.000 pazienti con problemi cardiovascolari seguiti nell’arco di 16 anni, pubblicata su JAMA, ha dimostrato che ...