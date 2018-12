Roma Domenica 16 raccolta straordinaria rifiuti ingombranti nei municipi dispari

Fino alla fine : tra Bruxelles e Roma accordo al massimo entro domenica - Tria rimane lì fino a missione compiuta : Incontro "super-costruttivo", cauto ottimismo, di certo questo è "l'ultimo miglio" della lunga e complicata trattativa tra Unione Europea e Italia sulla manovra economica bocciata dalla Commissione. Dopo l'incontro tra Giovanni Tria e Pierre Moscovici qui a Bruxelles, dal ministero del Tesoro sottolineano la cornice positiva della nuova negoziazione iniziata ieri sulla base del nuovo documento di bilancio portato da Giuseppe Conte a Jean ...

Roma - interrotto il ritiro. Domenica contestazione all'Olimpico : L'aria è di quelle pesanti, con i tifosi inferociti e pronti Domenica sera alla contestazione all'Olimpico, ma la Roma ha deciso di interrompere il ritiro. La decisione è stata presa da società e ...

Roma : domenica 16 si dibatterà su tema rifiuti in Municipio VIII : Roma – All’indomani dell’incendio all’impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria a Roma, l’VIII Municipio promuove un’assemblea cittadina sul tema dei rifiuti. L’incontro si terra’ domenica 16 dicembre alle ore 10 a Casale Ceribelli, in via Pico della Mirandola 36. Partecipera’ all’assemblea il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Al centro del ...

Roma : domenica in piazza Sempione per testimoniare effetti Tmb Salario : Roma – Una raccolta di testimonianze scritte e video degli abitanti che subiscono la presenza del Tmb Salario a Roma da far arrivare “alla stampa e ai pm che stanno indagando”. È l’iniziativa promossa dall’assessore alla Cultura del Municipio III, Christian Raimo, nata nell’ambito della petizione online lanciata per chiedere la chiusura dell’impianto di Trattamento meccanico-biologico del quadrante ...

Roma : raccolta ingombranti fissata per domenica 16 dicembre : Roma – L’ultimo appuntamento dell’anno con la campagna ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata dall’azienda in collaborazione con il Tgr Lazio, e’ fissato per domenica 16 dicembre nei municipi dispari della Capitale. Il nuovo appuntamento sostituisce quello originariamente previsto per domenica 2 ...

Isabella Rossellini a Domenica In : 'L'adozione è dolcissima - è Romantico fare questo' : Isabella Rossellini è stata ospite di Domenica In: Deianira Marzano e la sua Censura questo pomeriggio. Il salotto della Mara nazionale ha messo a proprio agio l'attrice e modella sessantenne, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Isabella ha infatti ripercorso le tappe più importanti della sua eccezionale carriera artistica ricordando la sua amicizia con il grande Renzo Arbore, definito dalla Rossellini oltre che grande amico, uomo ...

Domenica senz'auto a Roma : cambiano gli orari : Stop ai veicoli più inquinanti nel centro di Roma . Domani infatti si terrà nella Capitale la seconda Domenica ecologica programmata dal Campidoglio per "prevenire e contenere l'inquinamento ...

Europei 2020 - domenica il sorteggio dei gironi di qualificazione. Gara inaugurale a Roma : ... ogni città avrà poi un Ambasciatore locale e potrà individuare un Ambasciatore dei Volontari: per Roma sono al vaglio alcune ipotesi per coinvolgere protagonisti del mondo del calcio e della società ...

Roma - ultima chiamata : domenica contro l'Inter - gara da dentro o fuori : Che, per la cronaca, la chiede dall'estate 2017. Berardi è nella lista, come Under in quella anche del Chelsea.

Roma - sconfitta indolore ma preoccupano le condizioni della squadra : domenica c’è l’Inter : La Roma ha guadagnato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League prima ancora di scendere in campo contro il Real Madrid. Il tutto grazie alla vittoria nel gelo di Mosca da parte del Plzen, che ha rimontato il CSKA e ha riaperto i giochi per la corsa al terzo posto. Se quindi la sconfitta contro il Blancos risulta quasi totalmente indolore da un punto di vista strettamente legato al risultato in sé, ciò che preoccupa è la ...

Roma. Il 2 dicembre torna la domenica ecologica : Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile