Roma | Carabinieri rinvengono scatola con reperti archeologici IV° secolo

Roma : tifoso Eintracht aggredito - salvato da intervento Carabinieri : Roma – Un pestaggio a colpi di bastoni e bottiglie, ai danni di un cittadino tedesco di 33 anni, a Roma per la partita di Europa League di ieri sera tra Lazio ed Eintracht. È successo nella notte in via San Cosimato, nel cuore del rione Trastevere, dove alcuni Carabinieri in pattuglia hanno interrotto quello che poteva essere un potenziale massacro. Il 33enne era a terra ed era stato accerchiato da circa venti persone, che con volto ...

Roma : 60 Carabinieri premiati - tra loro investigatori omicidio Varani : Roma – Questa mattina, il Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, Generale di Divisione Andrea Rispoli, si e’ recato in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Roma. Ricevuto nella storica caserma di Piazza San Lorenzo in Lucina, dal comandante Provinciale, Colonnello Francesco Gargaro, l’alto ufficiale ha incontrato il personale della sede e una rappresentanza di Carabinieri della Provincia. Il Generale ...

Roma : controlli ai mercatini abusivi - rinvenute anche maglie Carabinieri : Roma – Operazione da parte del I gruppo ex Prati della Polizia locale di Roma capitale a via Cipro. Oltre un quintale di rifiuti, abiti usati, scarpe, borse e oggetti vari, perlopiu’ provenienti dal rovistaggio dei cassonetti, e’ stato distrutto attraverso l’Ama, in quanto igienicamente non trattabile. A 7 persone di nazionalita’ romena e’ stato notificato un ordine di allontanamento dalla ...

Roma : Carabinieri commemorano collega Radici - ucciso da terrorista : Roma – Si e’ svolta questa mattina una cerimonia commemorativa in occasione del 37esimo anniversario della morte del Carabiniere Romano Radici, Medaglia d’Argento al Valor Civile, ucciso il 6 dicembre del 1981 da un terrorista nei pressi della Piramide Cestia a Roma. Dopo gli onori militari resi dalla Guardia d’Onore, il Colonnello Francesco Gargaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma ha deposto, a nome ...

Roma : Carabinieri spiegano ad anziani come evitare malintenzionati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, attraverso le articolazioni territoriali delle Stazioni, stanno tenendo una serie di incontri con gli anziani dei quartieri della periferia sud-est della Capitale. Tali incontri, organizzati in collaborazione con i centri di aggregazione quali parrocchie ed associazioni, rientrano in un progetto di prossimita’ al cittadino giunto al secondo ciclo. Lo scopo e’ quello di ...

Roma - girano foto piccanti di un maresciallo dei carabinieri : trasferita : Un maresciallo dei carabinieri in servizio a Roma è stata trasferita ad altro incarico dopo che sul web hanno cominciato a girare delle foto osè che la ritraevano quasi senza veli e in circostanze particolari. Come è noto a tutti l'Arma dei carabinieri alla forma ci tiene molto e questo episodio, che sarebbe di lieve entità per una persona normale, è stato giudicato grave per la donna a tal punto da meritarsi un trasferimento in attesa di ...

Roma - la truffa dei finti carabinieri : ecco come svuotavano gli appartamenti degli anziani. Arrestati 4 napoletani : I carabinieri di Roma hanno arrestato 4 persone, di 56, 48, 32 e 28 anni, tutte originarie di Napoli, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in appartamento ed altro, in danno di anziani, perpetrati a Roma, Ciampino, Viareggio, Capannori, San Giovanni Valdarno. La banda di ladri e truffatori si spostava dal capoluogo partenopeo verso Roma e altre città dal lunedì al venerdì. Per non farsi scoprire noleggiavano ...

Roma : 22enne si allontana da casa e finisce nel covo dei pusher - la salvano i carabinieri : Da San Lorenzo, quartiere di Roma a due passi dalla stazione Tiburtina, arriva un'altra brutta storia di droga e degrado. Una studentessa di 22 anni, la scorsa notte, è uscita di casa, ha fatto perdere le sue tracce e ha raggiunto il quartiere universitario, ritenuto un tempo l''ombelico culturale della Capitale. Qui, come Desirèe Mariottini, sulla sua strada ha incontrato uno spacciatore che l'ha invitata a seguirlo in un luogo appartato per ...

Roma : Carabinieri sgominano banda del buco - 2 in manette e un ricercato : Roma – Hanno lavorato per mesi, senza interruzione e con grande professionalita’, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto, per riuscire a chiudere il cerchio sulla banda del buco che lo scorso mese di giugno ha fatto razzie in negozi e boutique della Capitale, mettendo a segno numerosi colpi, alcuni dei quali da svariate centinaia di migliaia di euro. A finire in manette – in esecuzione di un’ordinanza di ...

Roma : minacce a giornalista autore inchiesta Juve - indagano i Carabinieri : Roma – Liquido infiammabile sul pianerottolo e una croce fatta con la vernice rossa sul muro accanto alla porta di casa a Roma, nel quartiere di Ostia. Un avvertimento in piena regola quello subito dal giornalista della trasmissione Rai ‘Report’, Federico Ruffo. Ruffo, di recente, e’ stato l’autore dell’inchiesta sui presunti rapporti tra ultras, ‘ndrangheta e alcuni dirigenti della Juventus. Il ...