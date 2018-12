Roma Acea entra nella Fondazione del Teatro dell’Opera

Acea nuovo partner della fondazione Teatro dell'Opera di Roma : Il gruppo Acea entra come nuovo partner e membro nella fondazione Teatro dell'Opera di Roma . Al fianco della fondazione la multiutility fornirà il proprio supporto all'attività di promozione della ...

Opera Roma : Acea entra nella Fondazione : ANSA, - Roma , 13 DIC - Il gruppo Acea entra come nuovo partner e membro nella Fondazione Teatro dell' Opera di Roma . Al fianco della Fondazione la multiutility fornirà il proprio supporto all'attività ...

Stadio Roma - giudizio immediato per l’ex presidente Acea Alfredo Lanzalone : Il gip di Roma ha accolto a richiesta della Procura di giudizio immediato per Alfredo Lanzalone, coinvolto nell’inchiesta sul nuovo Stadio, fissando il processo al prossimo 5 marzo. Nei suoi confronti la Procura contesta il reato di corruzione. Lanzalone, difeso dall’avvocato Giorgio Martellino, si trova dal giugno scorso agli arresti domiciliari. Nell’indagine sono coinvolte altre 19 persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, per i quali il ...