Roma Accoglienza notturna | a gennaio secondo corso per volontari

Roma : sopralluogo Baldassarre-Marzetti in centro pronta accoglienza : Roma – Prosegue il percorso configurato dall’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale di Roma Capitale Laura Baldassarre e dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio Jacopo Marzetti che hanno visitato oggi un centro di pronta accoglienza per minorenni. La visita si inserisce nel percorso tracciato tramite il protocollo firmato lo scorso 3 luglio da Baldassarre e Marzetti con ...

Roma - dopo lo sgombero del centro d'accoglienza per i migranti Baobab la situazione è fuori controllo : ancora il caos a Roma , dopo lo sgombero del centro d'accoglienza Baobab demolito dalle ruspe alcune settimane fa. Gli abitanti del campo, di cui molti stranieri e alcuni italiani, non hanno ancora ...

Piano freddo Roma. Si rafforza l’accoglienza notturna : Sono scaduti i termini per le offerte. E’ in via di composizione la commissione valutatrice per la procedura a evidenza

Maltempo : nel Piano Freddo di Roma più accoglienza notturna : Scaduti i termini per le offerte, è in via di composizione la commissione valutatrice per la procedura a evidenza pubblica relativa al Piano Freddo 2018-19. “Rispetto agli anni scorsi, abbiamo puntato su un deciso rafforzamento dell’accoglienza notturna, mettendo a bando un numero assai più consistente di posti H24 e H15 per un totale di 235 unità”, spiega l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura ...

Roma - i due volti dell'accoglienza : tornati metà degli sfollati di Baobab - Salvini accoglie 51 regolari : Si tratta di persone arrivate attraverso i corridoi umanitari. 'E' la strada giusta per offrire un aiuto, non sui barconi in mano ai criminali. Di aerei come questo ne arriveranno altri', le parole ...

Roma - SGOMBERATO IL CENTRO BAOBAB/ Ultime notizie - polemico Gad Lerner "Era un modello di accoglienza" - IlSussidiario.net : Migranti, sgombero del CENTRO BAOBAB a ROMA. Ultime notizie, Salvini "Promesso, lo stiamo facendo". Leonardi , Pd, contro ministro: 'Governo fascista'

Corteo Roma : no razzismo - sì accoglienza : 17.29 "Uniti e solidali contro il razzismo", "accoglienza per tutti" sono gli striscioni dietro ai quali sfila il Corteo contro il dl sicurezza, a Roma. Gli organizzatori parlano di centomila manifestanti in piazza. Al Corteo è presente anche il sindaco di Riace Mimmo Lucano-al centro di una indagine su irregolarità nel sistema dell'accoglienza dei migranti. Tra gli slogan "Giù le mani da Riace", "Contro l'esclusione sociale","Contro il ...