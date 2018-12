Rivelo in onda stasera | venerdì 14 dicembre | la quinta puntata | ospiti Luca Marin e

Mose - rivelò indagine agli indagati tra cui Giancarlo Galan : condannato ex maresciallo : Un maresciallo dei carabinieri, ex capo dell’aliquota di polizia giudiziaria della Procura di Padova, è stato condannato dal tribunale collegiale del capoluogo euganeo a due anni e cinque mesi di pena per rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento. Secondo l’accusa avrebbe approfittato del suo ruolo all’interno della Procura e, venuto a conoscenza di indagini secretate, ne aveva rivelato il contenuto agli indagati. Tra i ...