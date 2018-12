Riscaldamento globale | relazione del Texas | “I cambiamenti climatici intensificheranno i

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 dicembre 2018) In, i disastri naturali della portata della distruzione dell’uragano Harvey dello scorso anno diventeranno più frequenti a causa dei, avvisa una nuovaordinata dal Governatore repubblicano Greg Abbott in uno stato in cui lo scetticismo suiè molto profondo. Ma lanon menziona ile nelle azioni urgenti che ildovrebbe compiere per evitare che uragani e inondazioni si intensifichino, non si parla di ridurre i gas serra in uno stato che primeggia per quanto riguarda le emissioni di carbonio negli USA. Inoltre, nelladi 200 pagine non appare neanche la definizione “”, se non nelle note a piè di pagina che fanno riferimento a documenti scientifici.Questanon è stata richiesta come valutazione deiin. È invece il risultato ...